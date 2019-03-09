فيديو.. "الوفد": ثورة 1919 حررت المرأة المصرية وانطلاقها في الحياة العامة

قال عبد العزيز النحاس، نائب رئيس حزب الوفد، إن سعد زغلول استطاع جمع 3 ملايين توقيع من الشعب المصري بعدما اصطدم بالحاكم البريطاني، وهناك ربط بين ثورة 1919 وثورة 30 يونيو.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أنه كان هناك زعماء سياسيين أمثال مصطفى كامل وأحمد عرابي، حاولوا القيام بثورة ولم ينجحوا، ولكن سعد زعلول نجح في القيام بثورة 1919، لأن سعد هو من أدخل الشعب المصري في المعادلة السياسية.

وأكد النحاس، أن الثورة حررت المرأة المصرية وانطلاقها في الحياة العامة، منوها أنه جرى شحن الشعب المصري معنويا وربطه بهموم الوطن قبل ثورة 1919.

وعن مستقبل حزب الوفد في الحياة السياسية المصرية، قال: "ربما يكون حصل تراجع لحزب الوفد في بعض الفترات، ولكن هناك تحرك للحزب والناس ستشعر به الفترة المقبلة".

وشدد على أن حزب الوفد يتميز بالمؤسسية وهناك أصول حزبية تميز الوفد دون بقية الأحزاب، متابعا: "الوفد أكبر من حزب وهو "أمة" وهو الحامي للدولة المصرية".