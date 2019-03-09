طبيب الأهلي: محمد الشناوي يعاني من التواء في كاحل القدم

أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، يعاني من التواء في كاحل القدم.



وكان محمد الشناوي، تعرض للإصابة خلال الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام مضيفه فيتا كلوب الكونغولي اليوم السبت، والتي انتهت بخسارة الأهلي بهدف نظيف، في الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث لم يستطع الشناوي إكمال اللقاء، وشارك علي لطفي بدلا منه.



وأوضح طبيب الأهلي، أن الشناوي سيجري أشعة وفحوصات طبية أخرى بعد عودة بعثة الفريق إلى القاهرة، كما سيتم عرضه على الهيئة الطبية بالنادي لتحديد برنامجه العلاجي والتأهيلي، وفترة الغياب عن التدريبات.



من جهة أخرى، خضع ثنائي الأهلي سعد سمير وجونيور آجاي لكشف المنشطات العشوائي عقب لقاء الفريق أمام فيتا كلوب، الذي يجريه مسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".