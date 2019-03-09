بث مباشر.. مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم الأحد 10-3-2019

يلتقي نادي ليفربول، الذي يضم بين صفوفه المصري محمد صلاح، نظيره بيرنلي، في تمام الثانية ظهر غدا الأحد، على ملعب "آنفيلد"، معقل الريدز، في إطار مباريات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج" لموسم 2018-2019.





ويدخل ليفربول اللقاء باحثا عن استعادة الصدارة التي فرض فيها في الجولة الماضية بالتعادل مع إيفرتون، في مواجهة ديربي ميرسيسايد، ليحتل الفريق المركز الثاني في الترتيب برصيد 70 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر.





فيما يأتي بيرنلي في المركز الـ16 برصيد 30 نقطة ويأمل في العودة بنتيجة إيجابية للهروب من المراكز المؤدية للهبوط، فضلا عن تعويض آخر خسارتين في البطولة.





ويأمل محمد صلاح في قيادة فريقه لتحقيق الفوز واستعادة صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي على أمل تعثر مانشستر سيتي اليوم أمام واتفورد.





وبالرغم من إقامة مباراة ليفربول وبيرنلي في وقت مبكر، إلا أن صلاح يجيد التألق في المباريات التى تقام فى مثل هذا التوقيت، إلا في لقاءات قليلة، أبرزها الخسارة 0-5 أمام مانشستر سيتي على ملعب "الاتحاد"