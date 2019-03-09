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السبت 09/مارس/2019 - 09:52 م

نفط الكويت: المنطقة المقسومة لن تؤثر على متانة العلاقات السعودية

نفط الكويت: المنطقة
dostor.org/2546683

أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء الكويتي خالد الفاضل، أن المنطقة المقسومة لا يمكن أن تؤثر على متانة العلاقات الكويتية السعودية القوية، أو تمثل مشكلة بين البلدين.

وقال الفاضل في تصريحات صحفية خلال حضوره الاحتفال الذي أقامته سفارة غانا لدى الكويت، بمناسبة الذكرى الـ62 للاستقلال، إن المنطقة المقسومة يتم انتاج النفط فيها بالاشتراك بين البلدين الشقيقين، وستعود كما كانت من قبل، لافتا إلى تصريحات وزير النفط السعودي خالد الفالح عند مغادرته الكويت منذ فترة، بأنه سيتم حلحلة جيمع الأمور العالقة خلال العام الحالي.

وحول التوصل الى اتفاقيات بشأن حقول الشمال مع العراق، أضاف الفاضل "إن هناك اتفاقيات بين البلدين، وحلحلة لأمور من السنوات الماضية، ونحن الأن في المراحل الأخيرة للتوصل إلى حل نهائي لإعادة الانتاج وتبادل الاتفاقيات، ومنها اتفاقية تنتظر الموافقة النهائية عليها، كما يأتي استيراد الغاز من العراق ضمن هذه الاتفاقية التي تتضمن أيضا تحديد السعر".

وفيما يتعلق بأسعار النفط الحالية، ومدى تأثيرها على مستقبل الأجيال المقبلة في الكويت، لفت الفاضل إلى أن الحديث الآن عن سعر متوازن، يفيد المستهلك والمنتج أيضًا، مشيرا إلى أن الكويت كدولة منتجة، يهمها ليس فقط وجود سعر معين، لكن أيضًا استقرار الأسعار، على أن تكون مرضية لجميع الاطراف.

ووصف وزير النفط وزير الكهرباء والماء الكويتى أسعار النفط الحالية ب"الجيدة" للمنتجين والمستهلكين على حد سواء، مشيرا الى أن الدول المستهلكة للنفط، ترى أن السعر بين 60 و70 دولارًا، جيدًا ومناسبًا للجميع.

وعن وجود استثمارات كويتية نفطية في غانا، قال الفاضل، "إن غانا تقع على خليج غينيا، وقد يكون استيرداها للنفط عن طريق دولة افريقية أخرى، ونحن نسعى إلى زيادة توريد النفط الكويتي لجميع دول القارة، كونها اقتصاديات ناجحة، وهناك علاقات نفطية قليلة مع غانا ونسعى لتقويتها".

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