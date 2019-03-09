مصرع محصل بهيئة النقل العام صدمه قطار بالقناطر الخيرية

لقى محصل بهيئة النقل العام مصرعه، إثر إصطدام قطار به أثناء عبوره السكة الحديد بمنطقة مزلقان سوق التلات بالقناطر الخيرية.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم مروان الحسيني رئيس مباحث مركز القناطر، باصطدام قطار بشخص على مزلقان سوق التلات بالقناطر.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين مصرع "أحمد محمد حسن" محصل في هيئة نقل العام أثناء عبوره المزلقان متجها لمحل إقامته بقرية المنيرة، وتم نقل الجثة للمستشفي لاتخاذ اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.