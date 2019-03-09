بث مباشر| مباراة ليفربول وبيرنلي الأحد 10-3-2019

يطمح محمد صلاح، نجم منتخب مصر، فى تحقيق إنجاز تاريخى عندما يلتقى ليفربول مع بيرنلى غداً، الأحد، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويسعى محمد صلاح لمعادلة الرقم القياسى المسجل باسم آلان شيرار وتحطيم الرقم القياسى المسجل باسم فيرناندو توريس، بالتسجيل فى شباك بيرنلى.





وحال نجاح محمد صلاح بالتسجيل فى شباك بيرنلى سيصبح أسرع لاعب فى تاريخ ليفربول يصل إلى هدفه رقم 50 مع الفريق فى الدوري الإنجليزي، حيث يسجل اللاعب المصرى الظهور الـ66 فى مسابقة "البريميرليج" بقميص ليفربول، بينما وصل صاحب الرقم الحالى فيرناندو توريس إلى هدفه رقم 50 بعد 72 مباراة.









ويعد آلان شيرار هو أسرع لاعب يصل إلى الهدف رقم 50 مع ناد واحد فى تاريخ الدورى الإنجليزي، حيث حقق ذلك الإنجاز فى 66 مباراة عندما كان يلعب فى صفوف بلاكبيرن روفرز.





ويحتل محمد صلاح حالياً المركز الثانى بقائمة هدافي الدوري الانجليزي برصيد 17 هدفاً، خلف سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتى بفارق هدف وحيد.



