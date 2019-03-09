فيديو.. "الوفد": تاريخ حزبنا أقدم من دول في المنطقة وهو الابن الشرعي لثورة 1919

قال عبد العزيز النحاس، نائب رئيس حزب الوفد، إن تاريخ الوفد أقدم من دول في المنطقة تريد الإضرار بمصر، منوها أن الوفد أيضًا هو الابن الشرعي لثورة 1919.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن الاحتفالات بمرور 100 عام على ثورة 1919 ستكون ممتدة بجميع المحافظات على مدار العام، منوها أن الحزب أطلق بداية الاحتفالات بمئوية الثورة من منزل الزعيم الراحل سعد زغلول.

وأكد النحاس، أن سعد زغلول كان عنده عبقرية، وثورة 19 تركت آثارا مهمة جدا في هذا المجتمع وشكلت الوعي والثقافة والمدنية، لافتا إلى أن حزب الوفد سيعقد احتفالا رئيسيا بذكرى مئوية ثورة 1919 يوم 22 مارس بمركز المنارة للمؤتمرات بحضور شخصيات عامة وسياسية.