مانشستر سيتي يعزز صدارته للدوري الإنجليزي بالفوز على واتفورد

عزز فريق مانشستر سيتي صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه مساء اليوم السبت، على ضيفه واتفورد بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الأسبوع الـ 30 من عمر المسابقة.



ويعود الفضل في فوز مانشستر سيتي اليوم إلى لاعبه رحيم سترلينج الذي سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 46 و50 و59.



وبهذا الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 74 نقطة في صدارة البريميرليج، بفارق أربع نقاط عن ليفربول الوصيف والذي سيلعب غدا الأحد مع بيرنلي، فيما تجمد رصيد واتفورد عن 43 نقطة في المركز الثامن.