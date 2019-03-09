برشلونة يفوز على رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

حقق برشلونة الفوز علي ضيفه رايو فاليكانو بنتيجة 3ـ1،في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، بملعب الكامب نو في إطار منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني.



وسجل الأهداف لبرشلونة جيرارد بيكيه في الدقيقة 38، وليونيل ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة 51، ولويس سواريز في الدقيقة 82، بينما سجل راؤول دي توماس الهدف الوحيد لرايو فاليكانو في الدقيقة 24.



وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 63 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد رايو فاليكانو عند 23 نقطة في المركز التاسع عشر.