جامعة طنطا تتيح خدمة التسجيل فى الدراسات العليا إلكترونيًا

أعلن الدكتور رضا بسيونى مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية بجامعة طنطا، تفعيل نظام إلكتروني للتسجيل في الدراسات العليا بالجامعة.



وأوضح بسيوني أنه يمكن للطلاب والباحثين الراغبين في التسجيل للدراسات العليا بمختلف كليات الجامعة استيفاء بياناتهم إلكترونيًا، لافتا إلى أن النظام يعمل الآن ببعض الكليات كمرحلة أولى وجارى تطبيقة بباقى كليات الجامعة.



يأتي ذلك في إطار توجه الجامعة برئاسة الدكتور مجدي سبع، لميكنة الخدمات المقدمة للطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس لتتم إلكترونيًا، واستحداث خدمات جديدة يتم تقديمها من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة بما يواكب التقدم التكنولوجي العالمي.



ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن النظام الإلكترونى يتيح للطلاب إمكانية التسجيل الكترونيًا الأمر الذي يوفر مزيدًا من الوقت والجهد، فضلًا عن سرعة وكفاءة نظام التقديم الذى يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للجامعة نحو التحول الرقمي.