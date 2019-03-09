يلا شوت لايف مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر

يبدو ليفربول مرشحاً بارزاً لتحقيق الفوز ومواصلة تضييق الخناق على مانشستر سيتي صاحب الصدارة، في ظل تواضع إمكانيات المنافس.

ولم يعرف فريق ليفربول طعم الخسارة سوى في مباراتين فقط من أصل آخر خمس مباريات خاضها فريق الريدز، وفي مقابل ذلك نجح فريق ليفربول في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى دون أن يسقط في فخ التعادل في أي مباراة على الإطلاق.

وينتظر فريق ليفربول أربع مباريات هامة للغاية في الفترة القليلة القادمة بعد مباراته المقبلة مع نظيره فريق بيرنلي، حيث يواجه فريق ليفربول في المباراة الأولى مضيفه فريق بورنموث في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أما على الجانب المقابل فلم يعرف فريق بيرنلي طعم الانتصار على الإطلاق في آخر خمس مباريات خاضها، وفي مقابل ذلك تعرض فريق بيرنلي إلى الخسارة في أربع مباريات، كما سقط فريق بيرنلي في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.







تشكيل فريق ليفربول







حراسة المرمى: أليسون بيكر







الدفاع: جوميز، لوفرين، فان ديك، مورينو.







الوسط: ميلنر، فابينيو، كيتا.







الهجوم: محمد صلاح، ستوريدج، شاكيري.