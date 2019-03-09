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السبت 09/مارس/2019 - 09:34 م

يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر

يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر

مشاهدة مباراة ليفربول
مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر
محمد عبدالله
dostor.org/2546671

يواجه فريق ليفربول الانجليزي الذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح في الثانية ظهر غداً الأحد ، فريق بيرنلي على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
ويسعى النجم المصري محمد صلاح الى تسجيل رقم قياسي جديد من خلال التسجيل في المباراة ليصبح اسرع لاعب في تاريخ ليفربول بتسجيل ٥٠ هدفا في الدوري الانجليزي خلال ٦٦ مباراة مع الفريق.

يلا شوت لايف مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر liverpool متابعة ماتش محمد صلاح اليوم

يستضيف النجم المصري محمد صلاح ورفقاؤه في ليفربول الانجليزي، نظيره بيرنلي، في الثانية ظهر غدا الاحد، ضمن مباريات الجولة ال٣٠ من الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".
ويسعى ليفربول لاستعادة صدارة الدوري الانجليزي التي فقدها بعدما كان متصدرا خلال الفترة الماضية ولكن تعادلين متتاليين مع مانشستر يونايتد وايفرتون جعلا الريدز في المركز الثاني بفارق نقطة عن رجال المدرب جوارديولا بمانشستر سيتي.

 

يلا شوت لايف مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر liverpool متابعة ماتش محمد صلاح اليوم

يواجه ليفربول الانجليزي ضيفه بيرنلي في الساعة الثانية ظهر غدا الاحد ضمن المرحلة 30 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم الذي أصبح فيه الـ"ريدز" وصيفاً برصيد 70 نقطة بعد أن خسر الصدارة لمصلحة مانشستر سيتي المتصدر بفارق نقطة واحدة.
وستنقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD2.

يلا شوت لايف مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر liverpool متابعة ماتش محمد صلاح اليوم

زملاء النجم محمد صلاح مطالبين بحتمية الفوز في كل مواجهة يخوضونها في المراحل المتبقية مع ترقب عثرة لسيتي من اجل التتويج بلقب البريميرليج الذي غاب عن الريدز لاعوام كثيرة.

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