"دعاة القتل والدم".. قيادي إخواني: التخلص من القضاة المصريين فريضة شرعية

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال حلقة اليوم من برنامجه 90 دقيقة، مقطعي فيديو يرصدان قيام القيادي الإخواني أكرم كساب، وهو أحد تلامذة يوسف القرضاوي بالتحريض على قتل رجال الشرطة والقضاة المصريين.

وفي الفيديو الأول أقر الإخوان أكرم القصاص أن من يقوم بتفجير نفسه في رجال الشرطة إذا ما هاجموه ليقبضوا عليه لا يكون منتحرا.

وفي فيديو آخر، أكد الإخوان أكرم قصاص أن قتل القضاة المصريين والتخلص منهم فريضة شرعية وضرورة بشرية، وأمنية ثورية.

وأشار الباز، إلى أن أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار تقدم بشكوى للأمم المتحدة يتهم فيها أكرم كساب والإعلامي الإخواني محمد ناصر بالتحريض على العنف والقتل.