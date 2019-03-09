"ضل ولد".. عرض مسرحى "صعيدي" جريء يكشف هموم الواقع



شغلت متابعي الوطن العربي، لأعوام متعاقبة، أعمال درامية ملهمة عن الجنوب المصري، أبرزها "ذئاب الجبل" و"الضوء الشارد" وغيرها، قدمها فنانون حظوا بإعجاب الملايين من العالم العربي.



وللمرة الأولى، في مهرجان نوادي المسرح، الذي تنظمه سنويا وزارة الثقافة المصرية، عرضت فرقة مسرحية حرة بمحافظة قنا في صعيد مصر، مسرحية "ضل ولد"، التي تناقش مشكلات وهموم الواقع من وجهة نظر معاصرة.



واستطاع الكاتب والمخرج المسرحي نبيل مكرم، أن يعالج مسرحية "يرما" للشاعر الإسباني غارسيا لوركا، ويناقش من وجهة نظر فنية للأجيال المعاصرة في جنوب مصر المشكلات والتحديات التي تواجه المجتمع والمرأة الصعيدية في دراما واقعية.



وتجسد دور البطولة في العرض، الفنانة مريم ثروت، التي لعبت شخصية "فرحة" وصورت بأدائها أحلام وطموحات الفتاة الصعيدية الباحثة عن النجاح وتحقيق الذات من خلال كسر التقاليد الخاطئة والأفكار الموروثة.



وتناول العرض المسرحي الجريء "ضل ولد"، فكرة أن "كل من يتصور أن فرض العادات والمعتقدات القديمة الخاطئة وممارسة التسلط والقمع يؤدي إلى رقي المجتمعات فهو واهم".