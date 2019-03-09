premierleague | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر يلا شوت

عشاق الدوري الإنجليزي ومحمد صلاح على موعد مع مباراة قوية، حيث يستضيف ليفربول، المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح، بيرنلي في الثانية ظهر الأحد، في الجولة الـ30 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





يلتقى ليفربول مع بيرنلي غداً الأحد على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".





ويحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة، فيما يحتل محمد صلاح المركز الثانى بقائمة ترتيب الهدافين برصيد 17 هدفاً خلف سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي بفارق هدف وحيد.





ويدخل ليفربول اللقاء متأثرا بتعادله السلبي مع إيفرتون في الجولة الماضية.





ويسعى لاعبو الريدز لاستعادة نغمة الانتصارات للعودة من جديد لصدارة اليريميرليج.





ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 70 نقطة، متأخرا بفارق نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي، فيما يأتي بيرنلي في المركز الـ16بـ30 نقطة.





تشكيل وغيابات ليفربول





يعاني يورجن كلوب المدير الفني للريدز، من غيابات عديدة منها شامبرلين، وجو جوميز، ولوفرين، للإصابة، فيما تحوم الشكوك حول ميلنير.





ومن المتوقع أن يبدأ نادى ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:





أليسون





آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - ماتيب- أرنولد





فبيانو- فينالدوم- شاكيري (كيتا)





ساديو ماني - فيرمينيو- محمد صلاح





القناة الناقلة





المباراة ستذاع على beIN SPORTS HD2، بتعليق: خالد الحدي.



