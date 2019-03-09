سفارة اليابان بالقاهرة تحيي ذكرى زلزال شرق اليابان والتسونامي

أحيت سفارة اليابان بالقاهرة بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية، مساء اليوم السبت، ذكرى كارثة زلزال شرق اليابان الكبير والتسونامي اللذين وقعا في 11 مارس 2011، بإقامة حفل موسيقي تحت عنوان "مصر واليابان على قلب واحد" على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.



ووجه ماساكي نوكي سفير اليابان بالقاهرة- خلال الاحتفالية- الشكر الشعب المصري على تضامنه وتعاطفه مع تلك الكارثة رغم الاضطرابات التي مر بها في 2011، وأكد أن الدعم النبيل للشعب المصري كان تشجيعا وحافزا عظيما للشعب الياباني.



وأكد السفير أن جهود إعادة الإعمار في المناطق المنكوبة تحرز تقدمًا كبيرًا، لكن بعض المتضررين من الزلزال ما زالوا يواجهون مصاعب كبيرة.



تضمنت الفعالية فيلما وثائقيا عن جهود إعادة الإعمار في منطقة توهوكو، بالإضافة إلى عزف على البيانو من العازف إسلام كانو، كما قامت 13 فرقة فنية، بما فيها مجموعة من الأطفال السوريين اللاجئين وطلاب من الأقسام اليابانية بالجامعات المصرية والجامعة المصرية اليابانية، بتقديم أغانٍ باللغة العربية واليابانية. واختتمت الفعالية بأغنية "الزهرة تتفتح من جديد"، والتي تم إنتاجها بعد كارثة الزلزال والتسونامي مباشرة بهدف التشجيع على إعادة الإعمار.

