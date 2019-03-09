مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر صلاح اليوم 10-3-2019

يواجه ليفربول الانجليزي ضيفه بيرنلي في الساعة الثانية ظهر اليوم الاحد 10-30-2019 ضمن المرحلة 30 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم الذي أصبح فيه الـ"ريدز" وصيفاً برصيد 70 نقطة بعد أن خسر الصدارة لمصلحة مانشستر سيتي المتصدر بفارق نقطة واحدة.

وستنقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD2.

زملاء النجم محمد صلاح مطالبين بحتمية الفوز في كل مواجهة يخوضونها في المراحل المتبقية مع ترقب عثرة لسيتي من اجل التتويج بلقب البريميرليج الذي غاب عن الريدز لاعوام كثيرة.





ينقل لكم الدستور بثًا مباشرًا، لمباراة ليفربول وبيرنلى، المقرر إقامتها فى الساعة الثانية مساء اليوم، ضمن مباريات الدورى الإنجليزى.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى بعد مانشستر سيتى المتصدر.

ويبدو ليفربول مرشحاً بارزاً لتحقيق الفوز ومواصلة تضييق الخناق على مانشستر سيتي صاحب الصدارة، في ظل تواضع إمكانيات المنافس.



