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السبت 09/مارس/2019 - 09:06 م

معرض الشيخ زايد يناقش كتاب "الحقيقة والخيال في نظرية التطور"

معرض الشيخ زايد يناقش
dostor.org/2546638

ناقشت ندوة ضمن فعاليات معرض الشيخ زايد للكتاب، اليوم السبت، كتاب "الحقيقة والخيال في نظرية التطور" للدكتور حسن نصرت، والتي تناولت الحقائق والخرافات حول النظرية الشهيرة للتطور لصاحبها الإنجليزي تشارلز داروين، وتأثيراتها على كافة مناحي الوعي البشري.

في بداية الندوة، قدم الدكتور حسن نصرت أستاذ طب الأجنة، عرضًا للكتاب تناول فيه النقاط الرئيسية، التى تعرض فيها لنظرية التطور والداروينية الحديثة، بالتحليل والنقد العلمي لكافة الحجج الرئيسية التي قدمتها النظرية، واستخدمتها لإثبات مادية وعشوائية نشأة وتطور جميع الكائنات الحية.

بدورها، قالت الدكتورة ماجدة عمارة أستاذة الفلسفة اليونانية والإسلامية -في مداخلتها- "إن الكتاب تناول الموضوع تناولا علميا دقيقا، حيث تعرض للنظرية بالتحليل والتفنيد والنقد، والكشف عما تعلق بالتطور من افتراءات".

وأضافت أن نظرية التطور من أكثر النظريات التى أثير حولها الجدل، بين من يتقبلونها ومن يرفضونها، وهي لا تعدو كونها مجرد إطار تفسيري لواقع تنوع المخلوقات على الأرض.

وتابعت أن دارون توجه ببحثه مباشرة نحو هذه الظاهرة، ومن خلال تأملاته وملاحظاته للصفات التشريحية للأحياء، استطاع أن يصنفها جميعا إلى أنواع وأجناس، وأرجع السبب في هذا التنوع إلى ما أسماه الانتخاب الطبيعي، أو "الانتقاء الطبيعي"، حيث تنتقي الطبيعة الكائنات التى تواجه بعض الصعوبات البيئية، فتتغلب عليها بإحداث بعض التغيرات فى مواصفاتها التشريحية، ومن ثم تتمكن من التلاؤم مع البيئة المحيطة بها، وبذلك يمكن لها الاستمرار فى الحياة.

وأوضحت أن الإشكالية بدأت عندما حاول العلماء الماديون تأويل النظرية، خاصة بعد التقدم فى علوم التشريح والخلايا، والتوصل لفك شيفرة الجينوم، فبدأ الكثيرون منهم في لي عنق الحقائق لتصوير الأمر وكأن التطور يعني أن الحياة بدأت من ذاتها، مشيرة إلى أن الخطأ الأكبر يأتي من القول إن الإنسان نفسه يرجع إلى نفس هذا الأصل المادي، وإنه تطور من سلالة القرود، وبالطبع فإن تصوير الأمر على هذا النحو يبدو مرفوضا لدى جميع المؤمنين، فكان لابد من تناول الموضوع تناولا علميا دقيقا لبحثه ودراسته والتعرض له بالتحليل الكافي.

يشار إلى أن معرض الشيخ زايد العربى للكتاب من تنظيم الهيئة المصرية العامة للكتاب فى دورته الخامسة وذلك بشارع الروضة بجوار كلية الهندسة بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، وتم اعتماد المعرض كمعرض عربي بمشاركة دور النشر العربية، كما نسق اتحاد الناشرين المصريين مع إدارة مشروع تحدى القراءة لدعم المعرض، ويكون الاشتراك فيه بسعر رمزى من خلال دعمه من جمعية مستثمرى مدينة الشيخ زايد.

وكانت وزيرة الثقافة قد افتتحت المعرض في الأول من مارس الجاري، وتستمر فعالياته حتى غد الأحد.

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