"التعليم": استمرار العمل بنظام الثانوية العامة التراكمي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استمرار العمل بنظام التعليم الثانوي الجديد الذي تم إطلاقه في بداية العام الدراسي 20182019، وأعلن عنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ضمن رؤية مصر الخاصة بتطوير المنظومة التعليمية.



وأوضحت الوزارة -في بيان اليوم السبت- أن الصف الأول الثانوى هو سنة تدريبية فقط (لهذه الدفعة والدفعات المتتابعة) لتدريب الطلاب على نظام التقييم الجديد دون الأخذ بدرجات الامتحانات فى المجموع التراكمي، وأن امتحانات شهرى يناير ومارس ٢٠١٩ تدريبية لا تحتسب درجاتها في النجاح والرسوب، لكن امتحانات شهرى مايو ويونيو سيحاسب عليها الطالب إما بنجاحه أو رسوبه فقط إلى الصف الثاني الثانوي.



وأشار بيان الوزارة إلى أن بقية السنوات والمتمثلة فى الصفين الثاني والثالث الثانوي سنوات تراكمية لمجموع امتحان السنتين ما يتيح للطالب أكثر من فرصة لتحسين المجموع، حيث يؤدي الطالب 4 امتحانات في الصف الثاني الثانوي ويحصل على أعلى درجات امتحانين فيهما، وفي الصف الثالث الثانوي نفس المنهجية، بحيث يلتحق بالجامعة بمجموع درجات أعلى 4 امتحانات في الصفين الثاني والثالث الثانوي.



وشددت الوزارة على ضرورة تحرى أولياء الأمور والطلاب الدقة فيما يتم تداوله وألا ينساقوا وراء الشائعات، وأن الوزارة هي المصدر الرئيسي للمعلومات وليس جروبات وسائل التواصل الاجتماعي.