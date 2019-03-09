انطلاق مظاهرة للمعارضة فى كاراكاس احتجاجا على انقطاع الكهرباء

نظم أنصار المعارضة فى فنزويلا اليوم مظاهرة باحد الشوارع الرئيسية فى العاصمة كاراكاس احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائى على نطاق واسع ونقص السلع الاساسية.



وذكرت شبكة "ايه بى سي نيوز" الإخبارية الأمريكية أن قوات الحرس الوطنى انتشرت فى نقاط العبور فى كاراكاس لمواجهة هذه المظاهرة المتوقعة من جانب المعارضة.



واضافت الشبكة الامريكية ان المتظاهرين اتهموا الشرطة بتفكيك المنصة التى نصبوا عليها الميكروفونات قبيل انطلاق المظاهرة، فيما اكد زعيم المعارضة خوان جوايدو ان اي محاولة من جانب السلطات لترويع المتظاهرين سوف يكون مصيرها الفشل.



وارجع زعيم المعارضة انقطاع الكهرباء غير المسبوق فى فنزويلا الى استشراء الفساد وسوء الادارة من جانب القائمين على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.



على صعيد متصل، انقطع التيار الكهربائى من جديد عن المناطق التى عاد اليها، فيما قرر القائمون على مترو الانفاق الاستمرار فى تجميد حركة المترو انتظارا لاستقرار التيار بشكل كامل ونهائى.

