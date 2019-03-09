الذكاء الصناعي يدخل مجالات جديدة في روسيا

ذكر موقع "فيستي" الروسي، أن روسيا تنوي الاعتماد على الذكاء الصناعي لتطوير خدمات جديدة تسهل حياة المواطنين على أراضيها.



ومن أبرز الخطوات التي اتخذتها روسيا في هذا السياق، توقيعها عقودا جديدة مع شركة "Watcom Group" المتخصصة بإحصاء وتحليل بيانات الزوار في المراكز التجارية، وشركة "NtechLab" المطورة لأنظمة "FindFace" للتعرف على الوجوه، واللتين ستعملان معا على استحداث منظومة موحدة تعتمد على الذكاء الصناعي وتقنيات التعرف على الوجوه، بهدف تطوير استراتيجية تسهل وتسرع حركة البيع في المراكز التجارية الكبرى على الأراضي الروسية.



كما ستكون المنظومة التي ستطورها الشركتان قادرة على توفير مراقبة دقيقة للباعة والزوار في المتاجر، وتسجيل حالات الاحتيال أو السرقة في تلك الأماكن.



وفي سياق مشابه، كانت روسيا قد أدخلت العام الفائت تقنيات الذكاء الصناعي والتعرف على الوجوه إلى أنظمة المراقبة في محطات وقطارات مترو الأنفاق، ومحطات النقل العام، والتي ساعدت بدورها على وضع استراتيجيات لتنظيم الحركة في تلك الأماكن، وساهمت بالقبض على الكثير من المطلوبين والمجرمين.