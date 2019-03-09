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السبت 09/مارس/2019 - 08:52 م

رئيس "مصر الثورة": مصر مقبرة المعتدين والحصن المنيع للعرب

رئيس مصر الثورة:
عمرو المزيدي
dostor.org/2546608

قال الدكتور حسين أبو العطا رئيس حزب مصر الثورة، إننا نعيش اليوم حالة من الاستقرار والأمن والأمان بفضل القيادة السياسية وجهود الجيش والشرطة للقضاء على خطر الإرهاب الداهم الذي لا يهدد مصر فحسب بل يهدد البشرية أجمع.

وتابع أبو العطا في بيان له قائلا: "مصر كانت ولا زالت مقبرة المعتدين والحصن المنيع الذي يحافظ على العروبة بكل معانيها والسنوات الأخيرة أثبتت ذلك بعد سقوط عدد من الدول المحيطة بسبب فوضى الإرهاب"، معقبا: "لولا يقظة أبطال الجيش المصري وتقديم أرواحهم فداء للوطن لكنا فى وضع أخر الآن".

ووجه رئيس حزب مصر الثورة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على قرار العملية الشاملة الذي صدر فى فبراير ٢٠١٨ الماضي لتطهير كل بقعة على أرض مصر من شراذم الإرهاب ولأخذ حق كل من سبقوهم من شهداء، إضافة إلى جهوده فى توفير الرعاية الاجتماعية لكل أسر الشهداء، مؤكدا أن نتاج العملية الشاملة التي وصلنا إليها الآن أثلج قلوب كل المصريين.

وكان أبو العطا قد وجه شباب الحزب بإصدار فيديو كليب غنائي بعنوان "ثابت مكاني" تحية وإجلالا لكل أبناء الجيش والشرطة الذين صنعوا مجد هذا الوطن، مطالبا شباب مصر الذين يعيشون تحت سمائها الان بإن يحافظوا على تراب الوطن بالعمل والجد والاجتهاد.

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