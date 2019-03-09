«أيخ؟».. الفيلم الأول في مصر عن «النبي الباكي»

تشهد الأوساط المسيحية والكنسية شغف وترقب شديدين، عقب إعلان فيلم «أيخ؟» وهو الفيلم الدرامي الأول في مصر يتناول ملامح وجوانب من حياة النبي إرميا والشهير بـ«النبي الباكي»؛ حيث سيقدم الفيلم فكرة جديدة من نوعها وغير معتادة على المسيحيين في مصر والعالم.



وأثار «بوستر» الفيلم الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تساؤلات عديدة من قبل الأقباط، منها كيف ستكون المعالجة الدرامية لشخصية مثل النبي إرميا وحياته المليئة بالأحداث والمشاهد المعقدة ومعنى اسم الفيلم.



الفيلم الجديد فكرة وإخراج فادي عاطف، وأشعار وألحان وترنيم: القس موسي رشدي، مراثي إرميا: أنطون إبراهيم عياد، مستشار إعلامي: مايكل عادل، موسيقي تصويرية: نادر نبيل، ميكساج وتصميم شريط الصوت: جرجس صبحي، ميكساج الترانيم: بيشوي مجدي، منتج فني: مينا نبيل، مدير الإنتاج: بيتر ألبرت، مونتاج: ريمون عماد، مكياج: جينو، تصميم أزياء: سماح معتوق، لغة عبرية: عمرو عادل، Colorist: فادي ثروت، Art Director: أسامة الهجان، Stylist: سماح سامح، VFX: حسين محي، Typography: فادي فوزي، مدير تصوير: مينو نبيل، مساعد مخرج: كريستين عاطف ومارك إسحق، مخرج منفذ: كريستين هشام وبيتر أشرف، وسيناريو وحوار: فادي عاطف، وجورج عزت.