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السبت 09/مارس/2019 - 08:50 م

الرئيس العراقى: ضرورة تهيئة تشريعات حازمة لغلق منافذ الفساد

رئيس الجمهورية العراقي
رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح
dostor.org/2546603

شدد رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، اليوم السبت، على ضرورة تهيئة تشريعات حازمة وصارمة بهدف غلق منافذ الفساد ومكافحة وسائله، إضافة إلى استعادة الأموال المهربة والمسروقة.

واعتبر رئيس الجمهورية العراقي في كلمة له خلال افتتاح الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب وفقا لقناة ( الإخبارية) العراقية، أن الفساد كالإرهاب الذي يعيق البناء والتطوير.

ودعا إلى تفعيل الدور الرقابي للبرلمان على أسس مهنية متحررة من التأثيرات السياسية، مؤكدا أهمية العمل التضامني والتكافلي ما بين السلطتين التشريعية والقضائية بما يصب في الصالح العام للعراق.

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