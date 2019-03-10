القاهرة : الأحد 10 مارس 2019
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الهارب عمرو عبد الهادي يهاجم إعلام الإخوان بسبب "حملة الصفارات"
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حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية
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الأحد 10/مارس/2019 - 02:30 ص

13637.5 دولار.. سعر "النيكل" اليوم

13637.5 دولار.. سعر
dostor.org/2546596

ارتفع سعر معدن النيكل، اليوم الأحد، ليسجل 13637.5 دولار للطن.

ويدخل النيكل فى تصنيع الدوائر الكهربائية، منها الإلكترونيات، وأجهزة الحاسب الآلي.

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