13637.5 دولار.. سعر "النيكل" اليوم
ارتفع سعر معدن النيكل، اليوم الأحد، ليسجل 13637.5 دولار للطن.
ويدخل النيكل فى تصنيع الدوائر الكهربائية، منها الإلكترونيات، وأجهزة الحاسب الآلي.
ارتفع سعر معدن النيكل، اليوم الأحد، ليسجل 13637.5 دولار للطن.
ويدخل النيكل فى تصنيع الدوائر الكهربائية، منها الإلكترونيات، وأجهزة الحاسب الآلي.
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