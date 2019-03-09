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السبت 09/مارس/2019 - 08:44 م

سلة الزمالك يهزم مصر للتأمين 78-58 في دوري السوبر

سلة الزمالك يهزم
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فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على فريق مصر للتأمين بنتيجة 78-58 في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، ضمن الجولة (الثالثة عشرة) قبل الأخيرة في دور الـ8 من بطوله دوري السوبر للاعبين المحترفين.

وارتفع رصيد الزمالك بهذا الفوز إلى 21 نقطة، ليصعد إلى المركز الثالث، بدلا من طلائع الجيش الذي تراجع للمركز الرابع برصيد 20 نقطة، عقب هزيمته أمام سموحة، اليوم السبت، في حين وصل رصيد مصر للتأمين إلى 13 نقطة في المركز الثامن والأخير بجدول الترتيب.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك في الجولة الـ14، مع طلائع الجيش، في حين يواجه مصر للتأمين فريق الجزيرة.

جدير بالذكر أن فريق سبورتنج السكندري، هو حامل لقب بطولة دوري السوبر للمحترفين في الموسم الماضي.

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