4 حافلات تقل عائلات من آخر معقل لـ"داعش" في سوريا

خرجت 4 حافلات تقل عائلات من قرية الباغوز آخر معقل لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا.



ذكرت ذلك قناة (الحرة) الأمريكية الليلة، دون المزيد من التفاصيل.



وأفادت مصادر فى قوات سوريا الديمقراطية (الكردية - العربية، المدعومة من التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة)، في وقت سابق اليوم السبت، بأن العشرات من عناصر التنظيم الإرهابى سلموا أنفسهم فى مدينة الباغوز بمحافظة دير الزور السورية.



وكانت قوات (سوريا الديمقراطية) قد أعلنت الشهر الماضى شن المعركة النهائية للسيطرة على البلدة الواقعة تحت سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابى، لكنها أبطأت الهجوم للسماح للمدنيين بالمغادرة.