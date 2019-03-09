الإسماعيلي يستعد لمواجهة سموحة الثلاثاء في الدوري الممتاز

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، اليوم السبت، مرانا خفيفا ضمن البرنامج التحضيري لمواجهة فريق سموحة الثلاثاء المقبل في استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار مباريات الجولة الـ 25 من بطولة الدوري الممتاز.



وينتظم لاعبو الإسماعيلي في معسكر بالإسكندرية نظرا لاحتضان ملعب برج العرب مواجهتي مازيمبي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا وسموحة في الدوري.



وشهد المران خوض اللاعبين الأساسيين تدريبات استشفائية من أجل استعادة جاهزيتهم بشكل سريع وتجنب تعرضهم للإصابات في ظل ضيق الوقت بين المواجهات، فيما لم يشارك الثلاثي المصاب أسامة إبراهيم وعماد حمدي ومحمود متولي في تدريب الفريق اليوم.



وأدى اللاعبون الثلاثة تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي ضمن البرنامج الموضوع سعيا لاكتمال شفائهم في أسرع وقت.



وكان الإسماعيلي تعادل مع مازيمبي (11) أمس الجمعة في الجولة قبل الأخيرة من مرحلة المجموعات، والتي على إثرها ودع الفريق منافسات البطولة القارية.