بعثة الأهلي تغادر الكونغو غدًا وتصل فجر الاثنين

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الكونغو في الواحدة والنصف ظهر غد الأحد في طريق عودتها إلى القاهرة عن طريق أديس أبابا.



كان فريق الأهلي قد خسر مساء اليوم السبت أمام فيتا كلوب الكونغولي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما باستاد الشهداء في العاصمة الكونغولية كينشاسا ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



ومن المقرر أن تقلع الطائرة المقلة لبعثة الفريق الأحمر من مطار كينشاسا في الكونغو في رحلة تستغرق 4 ساعات إلى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا التي ستبقى بها البعثه "ترانزيت" لمدة ساعتين قبل العودة إلى القاهرة في الثانية من صباح بعد غد الاثنين.