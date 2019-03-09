رئيس جامعة سوهاج يشهد حفل تخرج الدفعة 23 بكلية الطب

شهد رئيس جامعة سوهاج الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، حفل تخريج الدفعة ٢٣ من كلية الطب البشري، والذي أقيم بقاعة احتفالات مركز المؤتمرات بجامعة سوهاج الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى عبد الخالق عميد كلية الطب والدكتور حسان النعماني وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وعدد كبير من أولياء أمور الخريجين وأسرهم.



وقال رئيس جامعة سوهاج - في كلمته خلال الحفل الذي أقيم اليوم السبت - إن الجامعة تحتفل اليوم بتخريج المتميزين من أبنائها بكلية الطب وهذا يوم حصاد للجامعة التي تقدم العديد من الخدمات للمجتمع ومن أهمها خدمة توفير التخصصات التي يحتاجها سوق العمل من أطباء ومهندسين وغير ذلك من التخصصات موجها رسالة تهنئة لأولياء الأمور الذين كافحوا من أجل وصول أبنائهم إلى هذا اليوم.



وحث رئيس الجامعة، خلال كلمته، الطلاب على ألا ينسوا أن مهنة الطب مهنة إنسانية في المقام الأول وأن يراعوا ضميرهم أولا في عملهم وفي الحفاظ على صحة المرضى معلنا تعيين ١٢١طبيبا مقيم و١٢معيدا من خريجي الدفعة التي يبلغ عددها ١٩٥طالبا وطالبة.



ومن جانبه؛ قال الدكتور حسان النعماني وكيل كلية طب سوهاج - إن نسبة النجاح بهذه الدفعة بلغت 94.66 % حيث تقدم للامتحان 206 طلاب وطالبات نجح منهم فى الدورين الأول والثانى 195 طالبا وطالبة، وحصل 35 طالبا وطالبة على تقدير إمتياز و104 طلاب وطالبات على تقدير جيد جدا و51 طالبا وطالبة على تقدير جيد و5 طلاب على تقدير مقبول، لافتا إلى أن الخريجين أدوا قسم الأطباء أمام نقيب الأطباء كما تم تكريم الأوائل والخريجين والطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية بالكلية على مدار العام بحضور لفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأولياء أمور الخريجين وذويهم.