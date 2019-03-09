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السبت 09/مارس/2019 - 07:32 م

نيوكاسل يونايتد يهزم إيفرتون (3-2) في الدوري الإنجليزي

نيوكاسل يونايتد يهزم
أ ش أ
dostor.org/2546472

فاز فريق نيوكاسل يونايتد على ضيفه إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب "سان جيمس بارك" ضمن مباريات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
تقدم المهاجم دومينيك كالفيرت ليوين بهدف للضيوف في الدقيقة 18، وضاعف زميله البرازيلي تفوق "التوفيز" بالهدف الثاني في الدقيقة 32، لكن نيوكاسل قلص الفارق بهدف مهاجمه الفنزويلي سالومون روندون في الدقيقة 65 من صناعة زميله أيوزي بيريز الذي أضاف الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 81 و84.
وارتفع رصيد نيوكاسل يونايتد بهذا الانتصار إلى 34 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب فرق "البريميرليج"، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 37 نقطة في المركز الحادي عشر.
وفي باقي مباريات الجولة التي لعبت في نفس التوقيت، تغلب ساوثهامبتون على ضيفه توتنهام هوتسبر بهدفين مقابل هدف، وليستر سيتي على فولهام بثلاثة أهداف مقابل هدف، وكادريف سيتي على وست هام يونايتد بهدفين نظيفين وبورنموث على هادرسفيلد تاون بنفس النتيجة.

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