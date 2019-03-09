بث مباشر.. حلقة جديدة من "90 دقيقة" مع محمد الباز

الثلاثاء.. "تضامن الإسكندرية" تفتتح المعرض الدائم للأسر المنتجة (صور)

قررت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، فتح أبواب "المعرض الدائم للأسر المنتجة" أمام زواره يوميًا من التاسعة صباحا" حتى الثالثة عصرًا. وقالت ميرفت السيد وكيل المديرية، إن المعرض يضم منتجات يدوية ...