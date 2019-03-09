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ماجد حبته
ماجد حبته

المفوضية «السامية» الإسرائيلية

المفوضية «السامية»
dostor.org/2546463

منذ ثلاث سنوات، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، عن صدور تكليف لمكتب رئيس المفوضية بإنشاء قاعدة بيانات للشركات التى عملت أو دعمت أو تربَّحت من المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى المحتلة، استنادًا إلى مخالفة تلك المستوطنات القانون الدولى، وانتهاكها قرارات أممية عديدة.
فى العصر الذى شهد انفتاح السماوات، وتهدمت فيه الجدران الفاصلة بين بيوت قرية العالم الصغيرة، لا نبالغ لو قلنا إن إعداد تلك القائمة، قد يستغرق أسبوعًا أو شهرًا على الأكثر. ومع ذلك، زعمت «باشليه»، Michelle Bachelet، فى رسالة وجهتها، الثلاثاء الماضى، ٥ مارس الجارى، إلى رئيس الأمم المتحدة، أنها تحتاج مزيدًا من الوقت لإعادة النظر فى قاعدة البيانات، بسبب «حداثة التفويض ووجود تعقيدات قانونية وعملية ومنهجية»، ولأن قاعدة البيانات فى حاجة إلى تعديلات، وإلى مراعاة التغييرات فى سلوك الشركات. وأكدت أنها تنوى نشر قاعدة البيانات «خلال الأشهر القادمة»، دون أن تحدد موعدًا محددًا.
حدث ذلك، مع أن مكتب رئيس المفوضية، ظل منذ مارس ٢٠١٦، يعلن أنه يقوم بجمع البيانات، ومستمر فى تلقى المعلومات. والمؤسف، أن هذه المماطلة بدأت خلال فترة رئاسة «الأردنى» زيد بن رعد الحسين، للمفوضية، مع أن هناك معلومات تؤكد انتهاء العمل فى قاعدة البيانات، منذ سنتين على الأقل. ونشير، بالمرة، إلى أنه وقت قيام الإسرائيليين، فى ديسمبر ٢٠١٦، بمناقشة مشروع قانون يتيح لهم بناء المستوطنات على الأراضى المملوكة ملكية خاصة للفلسطينيين دون موافقة أصحابها، أصدر المفوض السامى السابق، العربى، بيانًا حث فيه «المشرعين على إعادة النظر فى تأييدهم لمشروع القانون الذى قد يضر بشدة بسمعة إسرائيل فى جميع أنحاء العالم». ما يعنى أن المذكور لم يرفض مشروع القانون، إلا حرصًا على «سمعة إسرائيل»!.
بهذا الشكل، يكون التفسير الأرجح، والأكثر منطقية، لتأجيل نشر القائمة، هو أن باشليه، الرئيسة السابقة لدولة تشيلى، كعادة كل مفوضى حقوق الإنسان الساميين، لم تتمكن من تحقيق توازن بين المبادئ والسياسة، أو بين المواثيق الدولية وضغوط الولايات المتحدة. وطبيعى أن تركع تلك التى ترأست «تشيلى» مرتين. خاصة، بعد أن أدانت الولايات المتحدة إنشاء قاعدة البيانات، بزعم أنها «خارج نطاق اختصاصات المفوضية»، ورأتها دليلًا على «انحياز مجلس حقوق الإنسان ضد إسرائيل». وما يقطع بأن «باشليه» وضعت نفسها ومفوضيتها فى خدمة الولايات المتحدة والصهاينة، هو أنها أشارت، الأربعاء الماضى، فى كلمتها أمام «مجلس حقوق الإنسان»، إلى الذكرى الأولى لـ«مسيرات العودة» الفلسطينية، وطالبت «كل الأطراف» بضبط النفس «مع اقتراب الثلاثين من مارس»، ما يعنى أنها ساوت بين الضحية والجلاد أو الجزار.
فى مقال سابق، عنوانه «وبسهم عربى»، تناولنا دور رئيس المفوضية السابق، العربى للأسف، الذى اعتاد التطاول على مصر وعلى دول عربية أخرى، كنوع من الابتزاز السياسى. وأوضحنا أن الخارجية المصرية أخطأت، حين قامت بتغليب حسن النية وردت على الأكاذيب الواردة فى تقرير له، أمام مجلس حقوق الإنسان فى جنيف، بأن أرجعتها إلى اعتماده على «تقارير مرسلة ومسيّسة تصل إلى مكتبه» دون أن يتحقق منها أو من مصادرها. وأوضحنا أن النية الحسنة لا وجود لها لدى المفوض «السامى» لحقوق الإنسان، وأن أكاذيبه وادعاءاته، لا يمكن إرجاعها إلى عدم تحققه من صحة ما يصل إلى مكتبه من مصادر، تحت مستوى الشبهات.
الخلاصة، هى أن مفوض الأمم المتحدة، السامى، لحقوق الإنسان، ليس أكثر من تابع، ينفذ تعليمات مَن يحركونه، وينطق بلسانهم. وبأوامرهم، يُصدر (أو لا يُصدر) بياناته وقراراته، مدفوعًا بأحلامه أو أطماعه، فى الحصول على مواقع أعلى. وكما سبق أن تقدم المفوض السامى السابق، العربى للأسف، بطلب ترشحه لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، فإن المفوضية الحالية قد تفعل الشىء نفسه، لو لم تقرر العودة، مرة ثالثة، لرئاسة بلدها «شيلى»، الواقعة، سياسيًا واقتصاديًا، تحت سيطرة الولايات المتحدة.

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