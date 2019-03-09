القاهرة : السبت 09 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
04:41 م

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم - يلا شوت مباراة الاهلى اليوم Al Ahly Live Today yalla shoot
04:38 م

بث مباشر مباراة الاهلى وفيتا كلوب مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر بدون تقطيع
04:11 م

الهارب عمرو عبد الهادي يهاجم إعلام الإخوان بسبب "حملة الصفارات"
11:30 م

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية
02:49 م

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة
02:35 م

"حماس" تعلن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية
04:08 م

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

03:56 م

الصين تتبرع بمعدات مكتبية للحكومة السورية
03:41 م

أول تعليق لـ"قناة الأقصى" على قرار نتنياهو اعتبارها "منظمة إرهابية"
03:23 م

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

01:24 م

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
فن
السبت 09/مارس/2019 - 08:43 م

أمينة: عمار الشريعى قال لى «الحنطور ستصبح تراثًا»

أمينة ومحرر الدستور
أمينة ومحرر الدستور
حسن أمين
dostor.org/2546458

طرحت منذ أيام المطربة أمينة ألبومها الغنائى الجديد بعنوان «اللى راحوا»، وذلك بعد غياب عن طرح الألبومات الغنائية لسنوات عدّة، وقدمت فيه ١٠ أغنيات تنوعت بين الشعبى والرومانسى والحزين.
وتحدثت أمينة فى حوارها لـ«الدستور» عن حال الغناء الشعبى الحالى، الذى وصفت معظمه بـ«أكل عيش»، مشيرة إلى عدم انزعاجها من لقب «مطربة الحنطور»، خاصة فى ظل ما كشفته عن رؤية الموسيقار الراحل عمار الشريعى بشأن الأغنية.
■ ماذا عن كواليس تحضير ألبوم «اللى راحوا»؟
- ألبوم «اللى راحوا» شىء مختلف فى مسيرتى الغنائية بالنسبة لى، فهو تحدٍ كبير، وبذلت من أجله مجهودًا عظيمًا، واستمرت التحضيرات الخاصة به ٣ سنوات، وشهد إضافة وحذف أغنيات، ومررنا بهذه المرحلة حتى الاستقرار على ١٠ أغنيات.
■ ما سر طرحك ألبومًا غنائيًا كاملًا فى ظل زمن أغنيات السينجل؟
- ترجع الفكرة إلى «تعطشى» لتقديم أكثر من لون غنائى، خاصة أننى صنفت كمطربة شعبية منذ أن عرفنى الجمهور، بالرغم من أننى أستطيع تقديم الألوان الغنائية المختلفة مثل الرومانسى والحزين والمقسوم والكلاسيك. وسبق أن طرحت العديد من الأغنيات بعيدًا عن الشعبى، ومن ثم مثَّل الألبوم تحديًا من جهة، وتلبية لما شعرته من اشتياق الجمهور من جهة أخرى.
■ هل خشيتِ من تقديم ألبوم غنائى كامل قبل طرحه؟
- حقيقة، «اللى راحوا» ألبوم لا يشبهنى، تتنوع ألوانه الغنائية، وبناءً على رغبتى الشخصية، لذلك لم أخش من الفكرة، ومتأكدة أن جمهورى «عطشان لسماعى» فى أكثر من شكل، والحقيقة أيضًا أننى استفدت كثيرًا من متابعتى تعليقات الجمهور على أغنياتى بموقع الفيديوهات «يوتيوب» وصفحتى الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، ورصدت طلبات باكتفائى باللون الشعبى، وطلبات أخرى أغنى الرومانسى فقط، وهناك من طلب أن أغنى «حزين». وجميعها مثّل لى دافعًا كبيرًا فى طرح ألبوم غنائى كامل ومتعدد من أجل إرضائهم، فضلًا عن تناول الأغنيات للفئات العمرية جميعها، فيمكن أن تجد أغنية للمراهقين وأخرى للكبار، واحدة تخص المصريين وثانية بالعرب.
■ هل تصنيفك كمطربة شعبية يزعجك؟
- بالطبع لا، فالجمهور عرفنى فى بداية مشوارى الفنى كمطربة شعبية، لكنى أستطيع فرض سيطرتى فى لون غنائى آخر، وهناك من يطالبنى بالابتعاد عن الشعبى أو الاكتفاء بما حققته، فإننى لا أستطيع ترك منطقتى الخاصة التى يحلم الكثير أن يدخلها بطرق شتى، لأننى تربيت على مدرسة الفن الشعبى الهادف، وليس الركيك، وأناقش من خلال أعمالى قضايا وموضوعات داخل المجتمع على نحو لائق دون خدش حياء أو ألفاظ خارجة.
■ ما رأيك بحال الأغنية الشعبية فى الوقت الحالى؟
- هناك شىء مهم للغاية تجب معرفته، هو عدم انتماء كل ما هو خارج عن المألوف للأغنية الشعبية، وللأسف تقدم أعمال لا تنتمى للشعبى على أى نحو، وأغلبها مجرد وسيلة للرزق و«أكل العيش» ولا تمت للفن وقواعده بأى صلة، فالأغنية الشعبية معروفة منذ سنوات ولها قيم ما زالت محافظة عليها، من قبل المطربين الذين درسوا الغناء وترعرعوا على أساسيات الأغنية على أسس أكاديمية. وبسبب الانفتاح الكبير الذى حدث خلال السنوات الماضية ووجود وسائل التواصل الاجتماعى، أصبح كل من لديه وسيلة للتسجيل بإمكانه طرح أغنية خالية تمامًا من قيمة الفن المصرى، بل تسىء لنا وإن ظل لها جمهورها.
■ هل ترين أن أغنيات المهرجانات ظلمت الأغنية الشعبية وأثرت عليها سلبيا؟
- فى الحقيقة أغنيات المهرجانات أثرت على المجتمع المصرى ككل، ولا يمكننا أن ننكر أن أغلبنا أصبح يستمع لها، سواءً بقصد أو بغير قصد وعلى محض الصدفة، وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من مجتمعنا بإيجابياتها وسلبياتها، وعلى المستوى الشخصى أقدم أغنيات لها طابعها الخاص، ولدى جمهورى الذى يحترم ويقدر فنى.
■ ننتقل إلى التمثيل.. ما سر اتجاهك إلى التمثيل بجانب الغناء؟
- موهبتى التى دفعتنى إلى دخول عالم التمثيل، فبداية دراستى كانت داخل المعهد العالى للفنون المسرحية، وقُبلت لموهبتى الفطرية التى أردت أن أزيدها بتثقيفى فنيًا، ودرست على يد كبار الفنانين فى مصر، على رأسهم الفنان الراحل سعد أردش، والفنان أحمد حلاوة والفنانة سميرة محسن، وغيرهم.
■ هل حققتِ النجاح فى التمثيل مثل الغناء؟
- فى الحقيقة قمت بالتركيز فى الغناء خلال السنوات الماضية على نحو كبير، وعندما كنت فى «عز شهرتى» وعرض علىّ التمثيل لم أنظر إلى البطولة المطلقة، بالرغم من أن موهبتى وكم الشهرة التى أحظى بها فى تلك الفترة كانا يدفعانى لذلك، لكنى وافقت على المشاركة بأدوار صغيرة حبًا فى التمثيل، ومشاركتى فى فيلم «أمير البحار» كانت من أجل الوقوف أمام فنان كبير مثل محمد هنيدى الذى كان يعاملنى معاملة خاصة داخل لوكيشن التصوير إيمانًا منه بموهبتى، بالرغم من قلة حجم دورى مقارنة بنجوميتى حينذاك.
هل تنزعجين من لقب «أمينة الحنطور»؟
- بالطبع لا، فهى أغنية «وشها حلو علىّ»، ويطلبها الجمهور على نحو خاص فى الحفلات والأفراح حتى الآن، ولها شهرتها وسط الجمهور والشارع المصرى، بالرغم من مرور نحو ١٠ سنوات على طرحها. وسبق أن تنبأ بذلك الموسيقار الراحل عمار الشريعى، وقال لى: «ستظل تراثًا على مر السنوات، وسيأتى وقت يعاد توزيعها موسيقيًا من جديد وتجدد نجاحها».

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر

منذ أقل من شهر

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

منذ أقل من شهر

أزمات السيناريو والمشكلات الإنتاجية وراء غياب 8 نجوم عن سباق رمضان

منذ أقل من شهر

الفنان العالمى غسان مسعود: أجسد دور الحلاج فى رمضان.. وأتمنى تقديم شخصية المتنبى

منذ أقل من شهر

عبدالله مجدى الهوارى: أنا البطل والمخرج والمؤلف فى «العفريت»

منذ أقل من شهر

أبطال وصُنّاع «قصة حب»: يعيد الرومانسية للسينما.. ويحمل رسالة للعشاق الجدد

الآن

مسنة يابانية تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر معمرة

كولومبيا تسمح لمواطني فنزويلا بدخول أراضيها بجوازات سفر منتهية

فصل من العمل وحبس وغرامة.. عقوبات مروجي الشائعات في مشروع قانون جديد

مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر | بث مباشر مباراة الاهلى وفيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

ads
الأكثر قراءة

youtube HD | مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم السبت في دوري أبطال أفريقيا يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلى

مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم السبت في دوري أبطال أفريقيا يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب اون لاين بدون تقطيع

مشاهدة مباراة الاهلي اليوم يلا شوت انطلاق الان بث مباشر مباراة الاهلي وفيتا كلوب| شاهد مباراة الاهلي اليوم بدون تقطيع HD

HD كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون لاين

ألبومات الصور

بالصور.. محافظ الدقهلية يستمع لمقتراحات رجال الأعمال لتطوير المنصورة

"التصوف من المنظور العربى الإسلامى" محاضرة بمكتبة مصر العامة فى المنصورة

انطلاق ماراثون المراجعات المجانية للثانوية العامة بمدارس الإسكندرية

بالصور.. "طب بشرى سوهاج" تحتفل بتخريج دفعتها "23"

رياضة

نتائج منتخب مصر للسباحة في بطولة أرينا للمحترفين بأمريكا

أول تعليق من "لاسارتي" على هزيمة الأهلي أمام فيتا كلوب

سلة الزمالك يهزم مصر للتأمين 78-58 في دوري السوبر

نجم الساعة

إطلاق اسم "الشيخ الحصري" على الدورة 26 لمسابقة حفظ القرآن

الأكثر قراءة

youtube HD | مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم السبت في دوري أبطال أفريقيا يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلى

مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم السبت في دوري أبطال أفريقيا يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب اون لاين بدون تقطيع

مشاهدة مباراة الاهلي اليوم يلا شوت انطلاق الان بث مباشر مباراة الاهلي وفيتا كلوب| شاهد مباراة الاهلي اليوم بدون تقطيع HD

HD كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون لاين

ads
كشكول

حلوان الأولى بمسابقة المناظرات الأعلامية المدرسية علي مستوي القاهرة

سنية شعراوي: ثورة ١٩١٩ كانت نتيجة للحرب العالمية الأولى

"التعليم" تعلن رسمياً الصف الأول الثانوي تجريبي بالأعوام المقبلة

أبو الغار من الجامعة الأمريكية: هذه أسباب نجاح ثورة ١٩١٩

الإسكندرية الأزهرية تنعى الوكيل الثقافي للمنطقة

الأمصار

تقديم التماس في سويسرا لوضع بوتفليقة تحت الوصاية

سيارة مشبوهة تثير الرعب بلندن.. والشرطة توقف حركة السير

"باربي" تحتفل بعيد ميلادها الـ60

وفاة 11 رضيعاً داخل مستشفى في تونس تثير قلق المواطنين

أردوغان يواصل أكاذيبه ضد الأكراد في سوريا والعراق

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

ads
منوعات

الذكاء الصناعي يدخل مجالات جديدة في روسيا

مسنة يابانية تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر معمرة

يابانية معمرة بعمر 116 تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ بليغ حمدي.. أكثر من حياة

محمد العسيري

​ محمد عبدالمطلب.. المؤذن الذي هز "قلب مصر"

المزيد
الصحة

أكذوبة الطعام الصحي والخبز الخالي من الجلوتين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎