"الدستور" تنشر القصة الكاملة لمسلسل ياسمين صبرى فى رمضان

تواصل الفنانة ياسمين صبرى تصوير مسلسلها الجديد «حكايتى»، الذى يعد أول بطولة مطلقة لها، وتخوض به السباق الرمضانى المقبل.



وقال مصدر، لـ«الدستور»، إن أحداث المسلسل تبدأ بعودة سيدة تدعى «صوفيا» من فرنسا إلى مصر، للبحث عن فرصة عمل بعد دراستها مجال الموضة والأزياء هناك، وبالفعل تنجح فى إيجاد فرصة عمل بمصنع يمتلكه ثلاثة أشقاء، هم: «سليمان، وسليم، وسعد».



وأضاف أن «صوفيا» ستثير إعجاب الأشقاء الثلاثة، لكنها تقع فى غرام «سليم» وتتزوجه وتنجب منه فتاة تسميها «داليدا» والتى تجسد شخصيتها ياسمين صبرى، بينما يجسد الفنان أحمد بدير شخصية «سليمان»، ويجسد الفنان جمال عبدالناصر شخصية «سليم»، والفنان إدوارد دور «سعد».



وبتصاعد الأحداث، ينجب «سليمان» طفلين، هما «أدهم» و«نور»، بينما ينجب «سعد» كلا من «نادر» و«خلود»، وينجب «سليم» أخًا غير شقيق لـ«ياسمين» اسمه «حسام»، وتقع «ياسمين» فى غرام «أدهم» الذى يجسده الفنان أحمد حاتم، فى الوقت الذى تنشب فيه خلافات بين والدها «سليم» وشقيقه «سليمان» الذى يطرده من المصنع والمنزل، فيقرر ابنه «حسام» الانتقام لوالده ويخطط لقتله فى حفل زفاف ابنته «نور»، لكنه يصيب «نور» بالخطأ.



وتابع: «تفشل قصة حب ياسمين صبرى وأحمد حاتم بعد مقتل شقيقته، وتُجبر داليدا على الزواج من نادر ابن عمها سعد، لكنها تهرب إلى الإسكندرية وتترك حفل الزفاف، ثم تبدأ مغامرة جديدة، حيث تتعرض لمحاولة اغتصاب لكن ينقذها شخص يدعى على، ثم تبحث عن سكن وحينها يعرض عليها صاحب بانسيون أن تعيش مع شقيقته».

وأضاف: «فى البانسيون تتعرف على رجل يعمل ترزيًا، ثم تعمل لديه، وتواجه مشكلات فيما بعد بسبب بلطجى يدعى سماحة يتعمد تشويه سمعتها بعد أن رفضت محاولاته للتقرب منها، فتطردها زوجته، لكن صديقتها نسرين تعرض عليها العمل لدى سيدة تدعى فريدة عسل، تجسدها الفنانة وفاء عامر، وهى من أهم مصممى الأزياء».

وأوضح: «فريدة ستسىء معاملة ياسمين صبرى، وتحولها إلى خادمة لها، وبمرور الوقت وتصاعد الأحداث تكتشف ذوق ياسمين صبرى الرفيع فى الأزياء، فتفكر فى استغلالها فى تصميم الفساتين مقابل أجر زهيد، إلى أن تخرج ياسمين عن صمتها عندما تفوز وفاء عامر بمسابقة للأزياء بفساتين صممتها ياسمين وتقف أمام الكاميرات وتعلن الحقيقة، فتطردها فريدة مرة أخرى إلى الشارع».

وتابع المصدر: «تقابل ياسمين ممثلة مشهورة تدعى مايا، تساندها وتصدق أنها صاحبة التصميمات التى فازت، لأنها تعرف ذوق فريدة عسل الركيك، وتساعدها حتى تتفوق فى مجال الأزياء ويبرز اسمها، ومن هنا تنتقل للعيش فى العجمى، وتستأجر أتيليه هناك بالقرب من منزل جد على، الفتى الذى أنقذها عدة مرات من الوقوع فى المشكلات، والذى يجسده الفنان أحمد صلاح حسنى، وهو من عائلة البارون وابن أكبر تاجر فى الإسكندرية».

وأضاف: «تنشأ علاقة حب بين ياسمين وأحمد صلاح حسنى، ويدعمها فى حربها ضد فريدة عسل، إلى أن تنتصر عليها، فتنتقم فريدة منها بإشعال النيران فى الأتيليه الخاص بها».

واختتم: «سيشترى على أتيليه جديدًا لياسمين أمام الأتيليه الخاص بفريدة عسل، وستحدث منافسة شديدة بينهما، وتفلس بسببها فريدة وتقرر غلق الأتيليه الخاص بها، ومن بعدها تقرر داليدا الزواج من على، لكن يوم زفافها يأتى والدها إلى الحفل ويتتبعه سليمان ويقتله ليأخذ بثأره القديم، الأمر الذى يجعل داليدا تقرر أن تنتقم منه فيما بعد فتذهب إليه وبرفقتها مجموعة من الرجال لتقتله فى النهاية».