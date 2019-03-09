تردد قناة bein sports الناقلة لمباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو اليوم

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبيرنلي يهم الكثيرين من عشاق كرة القدم في كل مكان، وعشاق فريق ليفربول الانجليزي، والذي يلعب له نجم منتخب مصر محمد صلاح، ومن خلال هذا المقال سنعرض لكم هذه القنوات الرياضية، التي ستبث مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي مجانًا، أو بنظام الشيرنج، وذلك للأشخاص الذين لا يستطيعون الإشتراك فى القنوات المشفرة، ينتظر عشاق الدوري الانجليزي هذه المباراة، ليشاهدوا مجموعة من أروع النجوم فى الدورى الانجليزى.



تمتلك قنوات بى ان سبورت الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري الانجليزي لكرة القدم، وهى قنوات رياضية مشفرة، يمكن مشاهدتها عن طريق الاشتراك، وهناك أيضًا عدد من القنوات الرياضية، على الأقمار الصناعية الأجنبية، ومن بين هذه القنوات:



قناة Idman Azerbaycan والتى تبث على القمر الصناعى AzerSpace وترددها 11175 أفقى معامل ترميز 27500 ومعامل تصحيح 56.

قناة IRIB TV 3 الإيرانية وتوجد على القمر إنتلسات Intelsat 902 وترددها 11555 عمودى معامل الترميز 30000 ومعامل التصحيح 34، كما توجد أيضا على القمر Arabsat 2C2D3A بتردد 11881 أفقى معامل ترميز 27500، وتردد 11900عمودى معامل ترميز 27500.



قناة Varzish Sport HD والتى توجد على القمر Yahsat52.5°E ترددها 12548 أفقى معامل ترميز 3200 تصحيح 56، وتردد 11843عمودى معامل ترميز 27500 تصحيح 34.

تردد قناة أرينا سبورت Arena Sport 2018

تردد قناة EBC الاثيوبية الجديد على النايل سات