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السبت 09/مارس/2019 - 07:16 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة ورايو فاليكانو اليوم

تردد القنوات المفتوحة
dostor.org/2546440

نتابع معكم كل ما يهمكم وتبحثون عنه حول القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو اليوم barcelona vs rayo vallecano والتشكيل المتوقع للفريقين وهذا ضمن منافسات ومباريات الجولة 27 من الدوري الإسباني الممتاز للمحترفين الدرجة الأولي، حيث يستضيف برشلونة الإسباني الأحمر خصمه رايو فالكينو علي أرضه في ملعب كامب نو، الملعب الرسمي والأساسي لفريق برشلونة الإسباني، وهذا اليوم السبت الموافق 9 مارس 2019 والذي يوافق 2 رجب 1440، ويترقب عشاق الساحرة المستديرة بدء مباراة برشلونة اليوم لمشاهدة بطلي إسبانيا في منافسة شديدة علي الفوز في المباراة اليوم، ويدأ العديد من المشجعين بالفعل بحجز تذاكر المباراة للحصول علي متابعة حية للأحداث، بينما يبحث المشجعين الآخرون عن توقيت مباراة برشلونة اليوم وترددات القنوات الناقلة للمباراة سواء كانت مجانية أو مشفرة، ولذا سنوافيكم بجميع التفاصيل الخاصة بالماتش فتابعونا علي موقعنا نجوم مصرية.

تقوم بعض القنوات ببث المباراة المرتقبة علي شاشاتها، وهذا لامتلاكها حقوق بث المباراة، كما تقوم هذه القنوات بتقديم استوديوهات تحليلية قبل المباراة وبعدها لتحليل أداء اللاعبين ومناقشة نقاط القوة والضعف في كل لاعب وأيضا التحدث عن التقييم العام للمباراة، وهذه القنوات هي:
beIN SPORTS HD 3
LaLiga TV Bar
beIN LaLiga HD

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة اليوم
لا يوجد قنوات مفتوحة لبث المباراة، حيث أن قناة بين سبورت 3 وبين سبورت لا ليغا الإسبانية تعمل بنظام النافيجيشن، وقناة لا ليغا تي في بار يتم بثها عبر تشفير ارديتو.

تبدأ المباراة المرتقبة اليوم السبت 9 مارس 2019، ويتم بثها في تمام الساعة 7:30 م بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة

ترددات القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ورايو فالكينو barcelona vs rayo vallecanoتردد beIN SPORTS HD 3

نايل سات 12264 (h) 23
تردد LaLiga TV Bar
19.2 شرقا 10729 عمودي 22000 23 ناجرافيشن
19.2 شرقا 10876 عمودي 22000 56 ناجرافيشن
30 غربا 12380 عمودي 27500 34 ناجرافيشن
تردد beIN LaLiga HD
19.2 شرقا 10876 عمودي 22000 56 ناجرافيشن
19.2 شرقا 10818 عمودي 22000 56 ناجرافيشن

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