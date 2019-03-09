تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة ورايو فاليكانو اليوم

نتابع معكم كل ما يهمكم وتبحثون عنه حول القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو اليوم barcelona vs rayo vallecano والتشكيل المتوقع للفريقين وهذا ضمن منافسات ومباريات الجولة 27 من الدوري الإسباني الممتاز للمحترفين الدرجة الأولي، حيث يستضيف برشلونة الإسباني الأحمر خصمه رايو فالكينو علي أرضه في ملعب كامب نو، الملعب الرسمي والأساسي لفريق برشلونة الإسباني، وهذا اليوم السبت الموافق 9 مارس 2019 والذي يوافق 2 رجب 1440، ويترقب عشاق الساحرة المستديرة بدء مباراة برشلونة اليوم لمشاهدة بطلي إسبانيا في منافسة شديدة علي الفوز في المباراة اليوم، ويدأ العديد من المشجعين بالفعل بحجز تذاكر المباراة للحصول علي متابعة حية للأحداث، بينما يبحث المشجعين الآخرون عن توقيت مباراة برشلونة اليوم وترددات القنوات الناقلة للمباراة سواء كانت مجانية أو مشفرة، ولذا سنوافيكم بجميع التفاصيل الخاصة بالماتش فتابعونا علي موقعنا نجوم مصرية.



تقوم بعض القنوات ببث المباراة المرتقبة علي شاشاتها، وهذا لامتلاكها حقوق بث المباراة، كما تقوم هذه القنوات بتقديم استوديوهات تحليلية قبل المباراة وبعدها لتحليل أداء اللاعبين ومناقشة نقاط القوة والضعف في كل لاعب وأيضا التحدث عن التقييم العام للمباراة، وهذه القنوات هي:

beIN SPORTS HD 3

LaLiga TV Bar

beIN LaLiga HD



القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة اليوم

لا يوجد قنوات مفتوحة لبث المباراة، حيث أن قناة بين سبورت 3 وبين سبورت لا ليغا الإسبانية تعمل بنظام النافيجيشن، وقناة لا ليغا تي في بار يتم بثها عبر تشفير ارديتو.



تبدأ المباراة المرتقبة اليوم السبت 9 مارس 2019، ويتم بثها في تمام الساعة 7:30 م بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة



ترددات القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ورايو فالكينو barcelona vs rayo vallecanoتردد beIN SPORTS HD 3



نايل سات 12264 (h) 23

تردد LaLiga TV Bar

19.2 شرقا 10729 عمودي 22000 23 ناجرافيشن

19.2 شرقا 10876 عمودي 22000 56 ناجرافيشن

30 غربا 12380 عمودي 27500 34 ناجرافيشن

تردد beIN LaLiga HD

19.2 شرقا 10876 عمودي 22000 56 ناجرافيشن

19.2 شرقا 10818 عمودي 22000 56 ناجرافيشن

