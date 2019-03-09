طوق نجاة.. مستفيدو مبادرة «الأنيميا والتقزم والسمنة»: تعكس اهتمام السيسى بقادة الغد

السبت 09/مارس/2019 - 10:37 م

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إعداد: محمد عوض ومصطفى دياب ومحمد أبوشادى وهبة عويضة ومصطفى عبدالله الصعيدى وياسمين شعيب ومصطفى علم الدين ومعوض هويدى



يلقى الرئيس عبدالفتاح السيسى عبر مبادراته المتعددة فى مجال الصحة طوق نجاة، ليس فقط لمساعدة من أثقلت الأمراض كواهلهم، بل للاطمئنان على صحة الأجيال الجديدة من النشء، وكان آخرها حملة الكشف المبكر عن «الأنيميا والتقزم والسمنة» لطلاب المرحلة الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية، والتى تتكفل بعلاج المصابين بالمجان.

الطلاب وأولياء الأمور الذين استفاد أبناؤهم من تلك الحملة رووا لـ«الدستور»، خلال السطور التالية، تجارب ذويهم مع الأمراض، وكيف أسهمت المبادرة فى كشف إصابتهم، وتسهيل عملية علاجهم، وإنهاء مآسيهم.

رضا: عانيت من ضعف التركيز.. والحملة وضعت لى نظامًا علاجيًا

لم تكن رضا محمد، الطالبة بالصف السادس الابتدائى، وتقيم فى قرية ريفية تابعة لمحافظة أسيوط، تعلم أنها مصابة بالأنيميا، قبل خضوعها للكشف من قبل الحملة، خاصة فى ظل عدم شعورها بأى أعراض مرضية.

كانت حياة «رضا» تسير بشكل طبيعى، رغم المجهود البدنى الذى تبذله، لكن كانت تجد بعض المصاعب خلال المذاكرة، موضحة: «كنت أقضى يومى بشكل عادى، وأتحرك كثيرًا، ربما أكثر من زميلاتى فى المدرسة، لكن كنت أجد بعض الصعوبة فى التركيز الدراسى، وأحتاج إلى مراجعة واجباتى المدرسية، أكثر من مرة حتى أتمكن من حفظها».

وأضافت: «لم أكن أستطيع أن ألعب كثيرًا مع زميلاتى، كنت أحتاج إلى الراحة من وقت لآخر، الأمر الذى كان يسبب لى أضرارًا نفسية كثيرة، لعدم قدرتى على مجاراة من هن فى مثل سنى فى اللعب».

وأشارت إلى أن «الحملة وقعت الكشف الطبى عليها وزملائها، وأخبر القائمون عليها والدى بأننى أعانى من أنيميا، وأحتاج إلى الرعاية الصحية، وتولوا صرف علاج لى، ونصحونى بتناول التفاح والكبدة بصفة مستمرة، وقدموا لى العديد من النصائح الغذائية».

من جهته، أكد الدكتور سامى الشريف، مدير عام التأمين الصحى لمنطقة وسط الصعيد، استمرار حملة فحص وعلاج أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم، التى تستهدف ٦١٥ ألفًا و٤٩٦ تلميذًا داخل ١١٠٥ مدارس على مستوى المحافظة، بالتنسيق مع مديرية الصحة، مشيرًا إلى أن عمليات الفحص لن تؤثر على سير العملية الدراسية بالمدارس.

وكشف الدكتور محمد زين الدين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، عن الدفع بـ٢٩٠ فرقة مسح، للكشف عن الأنيميا والسمنة وقصر القامة بمدارس المحافظة، وتتكون كل فرقة من طبيب وفنى معمل وممرضتين، ومُدخل بيانات لإجراء فحوصات قياس الطول والوزن والأنيميا «الهيموجلوبين»، منوهًا إلى إجراء الفحص لـ١٥ ألف تلميذ منذ بداية الحملة.



والدة جنى: تعالج ابنتى لتتمكن من اللعب مع زميلاتها

مريم عبدالقادر، الطالبة بالصف السادس الابتدائى بمدرسة عبدالمنعم واصل بالإسكندرية، المصابة بالسمنة المفرطة، خضعت هى الأخرى لفحص الحملة، وروت مراحل عمل المبادرة، بقولها: «الحملة توزع استمارة على الطلاب، يوقع عليها ولى الأمر بالموافقة على إجراء التحاليل، ويحصل القائمون عليها على عينة دم، ويجرون قياسًا للطول والوزن للجميع».

ووافق والد «مريم»، أحمد عبدالقادر، على إجراء التحاليل لابنته للاطمئنان عليها، خاصة أن الحملة تستهدف اكتشاف الأمراض فى الأطفال وهم فى سن صغيرة، لتسهيل علاجهم.

وقالت والدة الطالبة، إن ابنتها تعانى السمنة المفرطة، وكانت تخضع للعلاج عند طبيب خاص، بعد أن أصبحت زيادة وزنها تعوقها عن اللعب مع الأطفال، إضافة إلى أنها تعانى من حساسية الصدر، لذلك نصحها الطبيب بإنقاص وزنها.

وأضافت أن العلاج الخاص تكلفته عالية، وأن المبادرة تكشف عن الأمراض وتعالجها مجانًا، وهو ما يساعد العائلات التى لا تستطيع الإنفاق على العلاج، وتخفف العبء عنهم.

وأعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية عن أن الحملة حققت ٢٩.٩٪ من إجمالى المستهدف بالمحافظة، بإجمالى ٤٦ مدرسة، بعد تقسيمها إلى ٣ مناطق، الأولى إدارات العجمى، التى تضم ١٤ مدرسة، ويتولاها ١٨ فريقًا طبيًا، وتم تحقيق ٤١.٥٪ من مستهدفها، والثانية العامرية بـ٦ مدارس، وحققت ٢٦.٣٪ من مستهدفها، والثالثة برج العرب بـ٢٦ مدرسة، وحققت ٢٣.٣٪ من مستهدفها.

وليد: أدخلَت البهجة على نفوس الآلاف.. وأتمنى لقاء الرئيس لأشكره

رأى صفوت عبدالله، ولى أمر تلميذ بالمرحلة الإعدادية بالفيوم، أن الحملة، بمثابة عملية إنقاذ للأطفال الذين زحف علهم مرض السمنة، ويواجهون صعوبة فى العلاج، كما تتكفل بتقديم الرعاية الكاملة لهم، حتى تحقيق الشفاء.

أما وليد ناجى محمود، التلميذ بالصف الثانى الإعدادى، الذى يعانى قصر القامة، فكشف أن جدته لوالده ذهبت به للعديد من الأطباء على مدار السنوات الماضية، لمعرفة أسباب المرض، والتغلب عليه، لكن لم يصل إلى نتيجة.

واعتبر «وليد» أن الفرج جاءه حين جرى الإعلان عن المبادرة، مشيرًا إلى أنها أدخلت البهجة والسعادة فى نفوس الآلاف من الأطفال وتلاميذ المدارس، الذين يعانون السمنة المفرطة أو التقزم، إذ إنها تتولى عملية الفحص ثم العلاج ثم الرعاية بشكل كامل، وعلى يد فرق طبية من تخصصات مختلفة، دون تحميل المرضى أى تكاليف مادية.

وأضاف: «الأطباء أكدوا لى أن قصر قامتى له حلول علمية وعلاجية، خاصة أنه ليس وراثة، وذكروا أنه عند بلوغى العشرين عامًا، ستكون قامتى قد وصلت للمعدل المناسب، كما قدموا لى عددًا من النصائح والإرشادات الطبية والعلاجية».

وتمنى «وليد» مقابلة الرئيس السيسى ومصافحته، لتقديم التحية له على ما يقدمه للمصريين من رعاية، واهتمام، عبر إطلاق المبادرات الأخيرة.







ولى أمر طالبين: تؤكد رعاية الدولة لمختلف أبنائها

ولى أمر طالبين بمطروح تلقى إخطارًا من مدرسة طفليه الابتدائية، بإصابة أحدهما بالسنة، والآخر بالأنيميا، طالبًا منه الحضور لاستعراض تقرير الإصابة ومتابعة خطوات وبرنامج العلاج، حتى لا يصبح المرضان مزمنين لديهما.

وقال إنه توجه إلى التأمين الصحى لمتابعة علاج نجله «عبدالناصر»، المصاب بالأنيميا، واستعرض تقارير الفحص، وتلقى العلاج، وبرنامج المتابعة، الذى يمكن منه معرفة مدى استجابة المصاب للعلاج.

وأضاف أنه لاحظ زيادة وزن نجله الآخر «حسين»، الطالب بالصف السادس الابتدائى، بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة، لكنه لم يعلم أن الأمر يصل إلى إصابته بمرض «السمنة»، سوى من خلال الحملة.

أما «على محمد»، الطالب بالصف الخامس الابتدائى، فلم يعلم بإصابته بمرض السمنة إلا بعد خضوعه للفحوصات الطبية التى أجرتها المبادرة، مشيدًا بالحملة التى تعكس اهتمام الرئيس الكبير بالطلاب، باعتبار أن أطفال اليوم هم قادة الغد.

وقال جد الطالب: «حفيدى لم يعانِ من أى أمراض، ولكن تلاحظ خلال الفترة الأخيرة وجود زيادة فى الوزن، وبعد إطلاق مبادرة الرئيس، أخطرتنى المدرسة بالتوجه إلى التأمين الصحى بمطروح لمتابعة تلقى نجلى العلاج اللازم».

وأضاف: «فى التأمين الصحى، تم تغيير تصنيف المرض بالبطاقة الصحية لحفيدى، وتسلم خطابات العلاج، الذى يستغرق ٣ أشهر، وبعد عمل الفحوصات تم تحديد نظام غذائى لمدة ١٥ يومًا، وتتم المتابعة لمعرفة مدى استجابته لذلك النظام».

عبدالرحمن: ما كنتش عايز أروح المدرسة

تانى علشان زملائى بيتريقوا على زيادة وزنى

استبشرت آمال محمد، والدة الطفل عبدالرحمن سامى، الطالب بمدرسة الكرنك الابتدائية بحى بولاق الدكرور، بعلاج نجلها أخيرًا من السمنة المفرطة، بعد الكشف عليه من قبل الحملة، إذ يبلغ وزنه ٦٠ كليوجرامًا.

وتصف «آمال» مأساة طفلها، الطالب بالصف الخامس الابتدائى، مع المرض قائلة: «سبّب له مشاكل فى الحركة، وتنمّر عليه عدد من زملائه، ما أصابه بحالة نفسية سيئة، وخلال الشهرين الماضيين ذهب به والده لأكثر من طبيب سمنة، ما كبّد الأسرة أكثر من ألفى جنيه، دون تحقيق تحسن ملحوظ بخفض وزنه».

وأضافت: «تعرض نجلى، الذى لم يتعد عمره ١٢ عامًا، لمأساة بسبب تنمّر أصدقائه، ومضايقته بشكل مستمر، حتى صرخ فينا ذات مرة، قائلًا: أنا مش عايز أروح المدرسة تانى، عشان زملائى بيتريقوا عليا».

وتكشف «آمال» عن كواليس استقبالها نبأ إطلاق المبادرة، وتفاعلها معها: «منذ شهر سمعت أن الدولة ستطلق مبادرة للكشف على طلاب المدارس الابتدائية، لعلاج أمراض السمنة والتقزم، وانتظرت حتى بدأت الحملة، وتوجهت إلى إدارة المدرسة لمعرفة الإجراءات المطلوبة، التى تمثلت فى الإمضاء على طلب كتابى بالموافقة على إجراء الفحوصات اللازمة، متضمنة اسم الطالب وعنوانه وصورة البطاقة الشخصية، ثم متابعته مع طبيب مختص تابع للحملة بمستشفى التأمين الصحى».

وروت حنان إسماعيل، والدة طالبة بمدرسة «الصديق» بحى العمرانية، تجربتها فى إخضاع نجلتها للفحص: «بعد تقديم أمر كتابى بالموافقة على سحب عينة دم من ابنتى، تم تحديد ميعاد فى المدرسة، وحضرت قافلة طبية من هيئة التأمين الصحى، وسحبت عينة دم، وقاست الوزن والطول».

وأكدت الدكتورة الزهراء محمود، رئيس هيئة التأمين الصحى بالجيزة، التنسيق مع مديريات الصحة والتربية والتعليم والمنطقة الأزهرية بالمحافظة، لتنفيذ المبادرة، التى تستمر حتى الأربعاء المقبل، وتشمل المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية.

وأضافت أنه تم تشكيل عدد من اللجان الطبية، التى وزعت على المدارس بشكل يومى، ويتم حصر الطلاب الذين خضعوا للفحص بعد انتهاء عمل القوافل.

