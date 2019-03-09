مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في بطولة دوري أبطال أفريقيا youtube HD

يلعب اليوم النادي الأهلي المصري مع نظيره الكونغولي فيتا كلوب بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا على ملعب الشهداء بمدينة كينشاسا الكونغولية.





ويقام اللقاء في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ويذاع حصريا على قناة beIN SPORTS HD 1.





ويدخل الأهلي اللقاء في صدارة المجموعة الرابعة برصيد ٧ نقاط بفارق نقطة وحيدة عن سيمبا التنزاني صاخب الوصافة فيما يحتل فيتا كلوب المركز الأخير برصيد ٤ نقاط بفارق نقطة عن شبيبة الساورة في المركز الثالث.





وكان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى بفوز المارد الأحمر بهدفين نظيفين أحرزهم كل من ناصر ماهر وعلي معلول.