السعال الديكى.. 10 معلومات عن المرض الغامض المنتشر فى الشرقية

سيطرت حالة من الذعر والخوف علي أولياء أمور مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية، بالصالحية الجديدة التابعة لمحافظة الشرقية، بعد زيادة عدد المصابات بمرض غامض إلى نحو 33 طالبة.



وزادت حالة القلق بعد تضارب أقوال الأطباء حول تشخيص حالات الإصابة، حيث شخصها بعض الأطباء أنها اشتباه بالسعال الديكي، فيما وصفها أطباء آخرون بـ"التهاب رئوي"، وسط تعتيم مديرية الصحة على حقيقة المرض.



وترصد "الدستور"، 10 معلمومات عن السعال الديكي، وذلك كالأتي:



ماهو السعال الديكي

السعال الديكي "Pertussis" عبارة عن عدوى شديدة في الجهاز التنفسي، تمتاز بنوبات سعال حادة، ترافقها صعوبات في أخذ النفس، وصفير في الصدر.



أعراض الإصابة بالسعال الديكي

الإصابة بالمرض لا تظهر بشكل فوري على المصاب، حيث تظهر أعراض المرض بعد "7 -10" أيام تقريبًا من الإصابة بالوضع الطبيعي، وتكون أعراضه في البداية معتدلة ومشابه لنزلة البرد، لكن بعد أسبوع تقريبًا من بداية ظهور الأعراض، تصبح أسوء، حيث يتراكم المخاط السميك في ممرات الهواء، مسببة في سعال لا يمكن السيطرة عليه، وإحمرار وإزرقاق الوجه، وتعب شديد، وصفير في الصدر عند التنفس.



الإصابة بالسعال الديكي تحدث نتيجة عدوى بكتيرية، فعندما يقوم شخص ما مصاب بالسعال الديكي بالسعال أو العطس، تنتقل قطرات صغيرة جدًا، وتنتشر في الهواء، ليقوم شخص سليم آخر باستنشاقها، وتنتقل بذلك العدوى إليه.



المضاعفات

يشفى البالغين من الإصابة بالسعال الديكي دون ظهور أي مضاعفات على صحتهم.

المضاعفات التي ترافق الرضع الذين أصيبوا بالسعال الديكي، وبالأخص من هم دون الستة أشهر من عمرهم فتكون أشد، وأن إصابة الطفل الرضيع بالسعال الديكي تستلزم العلاج الطبي الفوري، وذلك نظرًا للمضاعفات التي قد ترتبط بإصابته.



علاج السعال الديكي

يضطر الطفل إلى البقاء في المستشفى لتلقي العلاج اللازم، أما بالنسبة للأطفال الأكبر عمرًا والبالغين، فقد لا يكون هناك حاجة لتدخل طبي، وفقًا للحالة الصحية لكل شخص على حدة.



علاج السعال الديكي منزليًا

1- أخذ قسطًا وافرًا من الراحة.

2- تناول الكثير من السوائل لتجنب الإصابة بالجفاف.

3-تقسيم الوجبات إلى وجبات صغيرة الحجم، لتجنب الإصابة بالقيء بعد السعال.

4-التأكد من تنظيف هواء المنزل من مثيرات السعال مثل التدخين.



أفضل وسيلة لتجنب الإصابة بالسعال الديكي

تلقي اللقاح الخاص به، والذي يتم إعطاءه من قبل الأطباء مع لقاحين آخرين وهما "الخناق، والكزاز"، وعادة ما يوصي الأطباء بأخذ هذه اللقاحات للأطفال الرضع.

وبالنسبة للبالغين، فبإمكانهم تلقي اللقاح مجددًا لحماية أنفسهم، وبالأخص الحوامل ما بين الأسبوع الـ"27- 36" من الحمل.