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السبت 09/مارس/2019 - 06:08 م

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب اليوم 9-3-2019 في دوري ابطال افريقيا بجودة عالية مناسب للسرعات الضعيفة

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب اليوم 9-3-2019 في دوري ابطال افريقيا بجودة عالية مناسب للسرعات الضعيفة

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مشاهدة مباراة الاهلى وفيتا كلوب بث مباشر
محمد عبدالله
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بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب اليوم 9-3-2019 في دوري ابطال افريقيا بجودة عالية مناسب للسرعات الضعيفة

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دكة بدلاء فريقه أمام فيتا كلوب في المباراة التي ستقام بعد قليل ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وضمت دكة بدلاء الأهلي كلا من :-

علي لطفي - أحمد حمودي - ياسر إبراهيم - وليد أزارو - حسين الشحات - أحمد فتحي - رامي ربيعة، فيما تم استبعاد كلا من :-

هشام محمد وإسلام محارب ومحمود وحيد من قائمة المباراة.

فيما كان التشكيل الأساسى الذى أعلن فى وقت سابق من اليوم كالتالى:

حراسة المرمي: محمد الشناوى
 
خط الدفاع: أيمن أشرف وسعد سمير وعلى معلول ومحمد هانى
 
خط الوسط: عمرو السولية وكريم نيدفيد ورمضان صبحى وناصر ماهر وجونيور أجاى
 
خط الهجوم: مروان محسن

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