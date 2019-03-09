al-ahly اليوم مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر

يعود النادي الأهلي للمنافسات الإفريقية مرة أخري بمواجهة فريق فيتا كلوب اليوم السبت الموافق 9-3-2019 بمواجهة فيتا كلوب في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وهي المباراة التي ينتظرها الكثير من عشاق الشياطين الحمر في كل مكان، والتي ستحسم بشكل كبير تأهل النادي الأهلي إلي الدور ربع النهائي من البطولة.

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يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب بث مباشر Yalla Shoot يوتيوب بدون تقطيع كورة أون لاين | مباراة الأهلي بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا | يواصل النادي الأهلي مشواره الإفريقي بمواجهة فينا كلوب في إطار مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا، حيث يحل النادي الأهلي ضيفاً ثقيلا على فيتا كلوب من أجل حسم التأهل لدور التالي من دوري الأبطال الإفريقي.

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الاسطورة livehd7 بث مباشر مباراة الأهلي وفيتا كلوب | يسعي النادي الأهلي للفوز خلال مباراة اليوم أمام فيتا كلوب الكونغولي على ملعبه ووسط جماهيره من أجل الحصول على نقاط المباراة الثلاث، والوصول للنقطة العاشرة في المجموعة، حيث يحتل النادي الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل وهزيمة واحدة.

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يستضيف فريق فيتا كلوب الكونغولي نظيرة الأهلى، فى أطار منافسات الجولة الخامسة من دورى المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بث مباشر مباراة الأهلى وفيتا كلوب بدورى الأبطال 9-3-2019، حيث يدخل الأهلى اللقاء وهو محتل المركز الأول برصيد 7 نقاط، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية لحصد بطاقة التأهل لدور الثمانية، بينما يتزيل فيتا كلوب الكونغولى برصيد 4 نقاط.