Ahly بث مباشر لمباراة الاهلي وفيتا كلوب في دوري ابطال افريقيا 9ــ3ــ2019 أون سبورت

من المقرر أن يخوض الأهلي مباراة فيتا كلوب ضمن الجولة الخامسة في إطار دور المجموعات يوم السبت القادم الموافق 9 من شهر مارس الجاري وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويدخل الأهلي هذا اللقاء بعد فوز عريض في سباق الدوري المصري علي بتروجيت بنتيجة أربعة أهداف نظيفة، أيضاً يمتلك في رصيده 7 نقاط في صدارة مجموعته.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

تعتبر شبكة قنوات بي ان سبورت الرياضيه المشفره هي الشبكة الحاصلة على حقوق البث لبطولة وبالتالي يمكن متابعة أحداث المباراة عبر قنواتها تحديدا قناة Bein SPORTS HD1 بعد تفعيل الاشتراك اللازم لتشغيل القنوات.