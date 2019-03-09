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السبت 09/مارس/2019 - 06:04 م

يلا شوت بث مباشر مباراة الاهلي وفيتا كلوب بعد قليل اون لاين

يلا شوت بث مباشر مباراة الاهلي وفيتا كلوب بعد قليل اون لاين

مشاهدة مباراة الاهلى
مشاهدة مباراة الاهلى وفيتا كلوب بث مباشر
محمد عبدالله
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تنطلق مباراة الاهلى وفيتا كلوب الكونغولى في السادسة مساء اليوم السبت على ملعب "الشهداء" وتذاع على قناة بي أن سبورتس 1، ويديرها الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز.

ويتصدر الأهلي بقيادة المدير الفني الأورجواياني مارتن لاسارتي المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بينما يأتي فيتا كلوب في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

وكانت مباراة الذهاب في برج العرب انتهت بفوز الشياطين الحمر بهدفين دون رد سجلهما ناصر ماهر وعلي معلول.
 
ومن المنتظر أن يخوض الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وسعد سمير وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وكريم نيدفيد وناصر ماهر وحسين الشحات ورمضان صبحي.

خط الهجوم: مروان محسن.

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مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر يلا شوت bein sport hd، يحتل المارد الأحمر صدارة المجموعة الرابعة من دوري الأبطال الأفريقي برصيد 7 نقاط بعدما فاز في مباراتين وتعادل مرة وهُزم في أخرى، فيما يأتي سيمبا التنزاني بالمركز الثاني برصيد 6 نقاط، يليه شبيبة الساورة الجزائري برصيد 5 نقاط، ويقبع فيتا كلوب منافس الأهلي في مباراة اليوم بالمركز الأخير بعدما جمع 4 نقاط فقط، وسنضيف لكم رابط مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب يلا شوت بين سبورت كورة ستار kora live.

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الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر يوتيوب اليوم kora star، شغف كبير من عشاق نادي القرن لمشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب مباشرة اليوم على ملعب الشهداء المتواجد بكينشاسا عاصمة الكونغو، حيث سيتم نقل المباراة عبر قناة بي ان سبورت اتش دي 1، وبالتأكيد كما تعودتم سنوفر روابط بث مباشر لمشاهدة اللقاء كورة لايف بدون تقطيع.

مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر kora online، ألتقى الفريقان في مباراة الذهاب بملعب برج العرب وتمكن حينها الاهلي من تحقيق الانتصار على ضيفه بهدفين دون رد، تناوب على تسجيل الأهداف كلاً من ناصر ماهر وعلى معلول، وسنعرض رابط يلا شوت الجديد حصري مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب لايف yalla shoot.

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