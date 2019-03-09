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مشاهدة مباراة الاهلى
مشاهدة مباراة الاهلى وفيتا كلوب بث مباشر
محمد عبدالله
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يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر | يلا شوت الجديد | ماي كورة | كورة اون لاين | تابع لايف

تُذاع اليوم مباراة الأهلي ونظيره فيتا كلوب ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث يقدم لكم “الفجر” بث لمباراة فى الساعة السادسة بتوقيت مصر، على استاد الشهداء بالعاصمة الكونغولية كنشاسا” تابعو ماتش عبر موقعنا.
ووضع الجهاز الفني للأهلى بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي خطة مواجهة فيتا كلوب  بعد أن عكف برفقة معاونيه منذ الوصول للكونغو على دراسة نقاط القوة والضعف فى فريق فيتا كلوب، بعد الحصول على عدد من الفيديوهات الخاصة بمباريات المنافس، والتي تم توفيرها من قبل السفارة المصرية فى الكونغو.
ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:
حارس: محمد الشناوي.
الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – سعد سمير – محمد هاني.
الوسط: عمرو السولية – كريم وليد “نيدفيد”.
أمامهم: رمضان صبحي – ناصر ماهر – جونيور أجايي.
الهجوم: مروان محسن.
ويراهن الأورجوياني لاسارتي على خبرة لاعبيه لإسقاط بطل الكونغو متسلحاً بامتلاكه كتيبة من النجوم، على الرغم من تعرض أكثر من لاعب مؤثر للإصابة.
وتقام المباراة الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة.
وحصد الأهلي 7 نقاط في 4 مباريات، ويحتل صدارة المجموعة، في حين جمع فيتا كلوب 4 نقاط في ذيل الترتيب.

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