بث مباشر مباراة الأهلي وفيتا كلوب كورة اون لاين – kora online

كورة حصري جول بث مباشر مباراة الاهلي وفيتا كلوب الكونغولي على ملعب الشهداء مجموعة الأهلي تضم كل من شبيبة الساورة الجزائري وفيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني رفقة الأهلي، ويحتل الأهلي صدارتها برصيد 7 نقاط ويليه سيمبا التنزاني في المركز الثاني برصيد 6 نقاط ويحل شبيبة الساورة الجزائري في المركز الثالث برصيد 5 نقاط وفي نهاية الترتيب فيتا كلوب برصيد 4 نقاط فقط.

تشكيل الأهلي لمواجهة فيتا كلوب في دوري ابطال افريقيا

من المتوقع أن يلعب الأهلي بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي بنفس الطريقة المعتادة وهي 4-2-3-1

وسوف تكون الأسماء كالتالي

حراسة المرمى – محمد الشناوي

خط الدفاع – علي معلول، ومحمد هاني، وايمن اشرف، وياسر إبراهيم

الوسط الدفاعي – عمرو السولية، وكريم نيدفيد

الوسط الهجومي – اجاي، وناصر ماهر، وحسين الشحات

خط الهجوم – مروان محسن.

كشفت قناة بي ان سبورتس المالكة لحقوق بث مباريات بطولة دوري أبطال افريقيا عن القناة التي ستقوم بنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي بالجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة.

وتنقل قناة بي ان سبورتس 1 مباراة الأهلي وفيتا كلوب يوم السبت في تمام الساعة 6.00 بتوقيت القاهرة ويسبقه أستوديو تحليلي.

مباريات الجولة الخامسة ستنطلق مساء الجمعة حيث يستضيف الإسماعيلي فريق مازيمبي على ملعب الإسماعيلية في تمام الساعة 6.00.



