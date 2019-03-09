الان الأهلى وفيتا كلوب كورة أون لاين | بث مباشر مباراة الاهلى وفيتا كلوب kora online

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وفيتا كلوب بث مباشر بدون تقطيع bein sports اليوم السبت 9 مارس 2019 دورى ابطال افريقيا
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وتضم مجموعة الأهلي
كل من شبيبة الساورة الجزائري وفيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني ، ويحتل الأهلي
صدارتها برصيد 7 نقاط ويليه سيمبا التنزاني في المركز الثاني برصيد 6 نقاط ويحل شبيبة
الساورة الجزائري في المركز الثالث برصيد 5 نقاط وفي نهاية الترتيب فيتا كلوب برصيد
4 نقاط فقط .
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