Ahly LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب بث مباشر bein sport اليوم 9-3-2019 جودة عالية في دوري أبطال إفريقيا

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Ahly LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب بث مباشر bein sport اليوم 9-3-2019 جودة عالية في دوري أبطال إفريقيا





تعرف علي موعد مباراة الاهلي وفيتا كلوب اليوم

البطولة : دوري أبطال أفريقيا

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1

معلق المباراة : محمد الكواليني

الساعة : 6:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 7:00 مساء بتوقيت السعودية

يحل النادي الأهلي المصري ضيفاً ثقيلاً على فيتا كلوب الكونغولي وذلك اليوم السبت والموافق 9 مارس 2019 في مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

Ahly LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب بث مباشر bein sport اليوم 9-3-2019 جودة عالية في دوري أبطال إفريقيا





ويلتقي النادي الأهلي مع فيتا كلوب على ملعب الشهداء اليوم السبت في تمام الساعة 6:00 بتوقيت مدينة القاهرة و7:00 بتوقيت مكة المكرمة و8:00 بتوقيت دولة الإمارات.

Ahly LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب بث مباشر bein sport اليوم 9-3-2019 جودة عالية في دوري أبطال إفريقيا





ويأتي ترتيب مجموعة الأهلي قبل المباراة كالتالي:

1- الأهلي المصري: 7 نقاط

2- سيمبا التنزاني: 6 نقاط

3- شبيبة الساورة: 5 نقاط

4- فيتا كلوب: 4 نقاط

Ahly LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب بث مباشر bein sport اليوم 9-3-2019 جودة عالية في دوري أبطال إفريقيا





وكانت مباراة الذهاب بين الطرفين في مرحلة المجموعات قد انتهت لصالح النادي الأهلي بهدفين نظيفين سجلهما ناصر ماهر وعلي معلول الظهير الأيسر التونسي المتألق.

Ahly LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب بث مباشر bein sport اليوم 9-3-2019 جودة عالية في دوري أبطال إفريقيا





وستكون مباراة الأهلي مع فيتا كلوب في مجموعات دوري أبطال أفريقيا مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1HD بتعليق محمد الكواليني.





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