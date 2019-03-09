يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب بث مباشر كورة ستار

مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب بث مباشر يحل الأهلى ضيفا على فيتا كلوب، يوم السبت المقبل، فى خامس جولات دور المجموعات، لدوري أبطال أفريقيا

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ويتصدر الأهلى مجموعته برصيد 7 نقاط جمعها من فوزين على فيتا كلوب وسيمبا التنزانى، وتعادل أمام شبيبة الساورة الجزائرى، وهزيمة أمام سيما فى تنزانيا.

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وأدار جوميز العديد من المباريات سواء للأندية المصرية أو المنتخبين الأول والشباب، وتطلق عليه جماهير الاهلى "وش السعد"، فقد أدار أكثر من لقاء للنادى.





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وفاز بها الأهلى، لعل أشهرها أمام النجم الساحلى التونسى ويومها فاز الأهلى بسداسية مقابل هدفين.



