بث مباشر.. مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

يسضيف فريق فيتا كلوب الكونغولي نظيره الاهلي المصري على ملعب الشهداء ضمن الكواجهة الخامسة لكلا الفريقين في دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة نادي الأهلي وفيتا كلوب :

سوف تبدأ المباراة في تمام الساعة ٦بتوقيت مصر، والساعة ٧بتوقيت مكة المكرمة، وسوف تكون المباراة يوم السبت المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب:

سوف تقوم قناة بي ان سبورت الرياضية ١ بنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب، والتي سوف تكون على ملعب الشهداء.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق فيتا كلوب يوم السبت لحساب الجولة الخماسة من دوري المجموعات بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي.

الدفاع: محمد هاني واحمد فتحي وياسر إبراهيم وسعد سمير ورامي ربيعة وأيمن اشرف وعلي معلول ومحمود وحيد.

الوسط: إسلام محارب و عمرو السولية وهشام محمد وكريم نيدفيد.

وسط الهجوم: ناصر ماهر وحسين الشحات، ورمضان صبحي وأحمد حمودي.

الهجوم: جونيور أجايي ووليد أزارو ومروان محسن.

وشهدت القائمة عودة الثلاثي عمرو السولية، ومحمود وحيد، وأحمد حمودي.

فيما شهدت غيابات جاءت كالآتي: شريف إكرامي ومحمد نجيب ووليد سليمان وحسام عاشور وصلاح محسن وحمدي فتحي بسبب الإصابة ومحمد شريف لوجهة نظر فنية.ومن المقرر أن تُغادر بعثة الأهلي فجر الأربعاء لخوض المباراة.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط فيما يحتل سيمبا المركز الثاني برصيد 6 نقاط وشبيبة الساورة في المركز الثالث 5 نقاط وفيتا كلوب رابعا برصيد 4 نقاط.